Nelle ultime settimane sono circolate delle voci su un possibile addio di Belén Rodríguez a “Tú sí que vales“, il talent show di Canale 5 condotto da lei insieme ad Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, mentre alla giuria vengono riconfermati Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

A quanto pare però la realtà è ben diversa. Come riportato dal sito “Tv Blog” nella giornata di ieri sono state effettuate delle nuove registrazioni di “Tú sí que vales”, in cui si rivede nuovamente alla conduzione Belén e l’addio della ballerina di “Amici”. Per Giulia Stabile però si prospetta un futuro ancora con Maria De Filippi, dal momento che dovrebbe avere un ruolo importante su Witty Tv, il portale multimediale fondato dalla società di produzione televisiva Fascino PGT.

Le ultime indiscrezioni su Tú sí que vales

Nonostante le numerose indiscrezioni, Giulia Stabile avrebbe sostituto solamente in maniera temporanea Belén Rodríguez dalla conduzione del talent di Canale 5: “È vero che Giulia e la sua prorompente simpatia hanno fatto presa non solo sul pubblico ma anche presso la Fascino, la società che produce i programmi di Maria De Filippi, ma la Stabile non sarebbe stata ingaggiata per sostituire Belén, ma per occuparsi di contenuti video per la piattaforma Witty”.

Questa voce viene confermata pare confermata anche Belén. L’ex compagna di Stefano De Martino infatti, dopo essere stata impegnata a partorire la sua secondogenita Luna Marì all’ospedale Giustinianeo di Padova, ha lanciato alcuni indizi sui social in cui conferma di essere a Roma per registrare le nuove puntate di “Tú sí que vales”

Sempre secondo Blogo prossimamente Giulia Stabile condurrà su Witty Tv il programma “Fai un gavettone!“, in cui vengono per l’appunto organizzati a tavolino dei gavettoni a sorpresa a persone che secondo amici, parenti e fidanzati se lo meritano. Al momento quindi per la vincitre di “Amici di Maria De Filippi” non risulta esserci nessun ruolo di spicco su Canale 5, ma le cose possono cambiare repentinamente se otterrà un buon successo sulla piattaforma multimediale con il nuovo format.