"Tu si que vales", Giulia Stabile ancora presente: svelato il suo ruolo

Sono da poco iniziate le riprese della nuova edizione di “Tu si que vales” e la trasmissione ha subito fatto parlare di sé. Nello specifico a finire sotto l’occhio del ciclone, sono stati i conduttori. Tutto okay per i maschietti, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Diversa invece è la situazione della conduttrice donna, Belen Rodriguez. Belen è da poco diventata mamma della piccola Luna Marì.

In molti credevano che non tornasse per un periodo al timone del programma e invece, dopo solo una settimana dal parto, la showgirl argentina ha risposto presente. Un piccolo malore l’ha colta, ma la Rodriguez ha stretto i denti ed è andata avanti. In questo frangente, quando Belen era assente durante la registrazione della prima puntata, al suo posto è arrivata Giulia Stabile.

Nello specifico, la vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” è stata avvistata nei corridoi Mediaset, postando varie foto con il team di “Tu si que vales”. Subito è partita la curiosità e si è cercato di capire se la Stabile avesse preso il posto della modella argentina oppure se si trovasse lì solo per un saluto. L’enigma è stato presto risolto e la verità in merito alla presenza di Giulia è stata svelata.

La ballerina è ufficialmente la quarta conduttrice di “Tu si que vales”. Rudy Zerbi ha postato una foto su Instagram, nella quale appare Giulia dietro il tavolo dei presentatori. Chi ha partecipato alle registrazioni, ha svelato qualche dettaglio in più. Sembrerebbe che la Stabile abbia parlato della sintonia con Belen, ha presentato qualche concorrente e durante le pause ha intrattenuto il pubblico con momenti di spensieratezza.

Insomma, non resta che attendere settembre e la messa in onda del talent campione di incassi dei sabati sera di Canale 5, per vedere come se l’è cavata la vincitrice di “Amici”. Sicuramente dietro la sua presenza vi è lo zampino di Maria De Filippi, che vede nella Stabile un talento che può far carriera nel mondo della televisione.