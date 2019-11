Tu Si Que Vales, Emma Marrone sorprende: il bacio a Belen conquista tutti

Emma Marrone, la popolare cantante ex vincitrice del talent show “Amici“, è tornata a far parlare di sé per un gesto inaspettato fatto nel corso dell’ultima puntata di “Tu si que vales” – trasmessa il 2 novembre scorso in prima serata su Canale 5 – dove ha cercato e baciato Belen Rodriguez, moglie del suo ex fidanzato Stefano De Martino.

La cantante salentina, che è tornata in grande forma dopo l’operazione subita, si è esibita con il brano “Io sono bella”, quindi subito dopo la performance canora ha stretto Maria De Filippi in un forte abbraccio, testimonianza del grande affetto che c’è tra le due; la loro amicizia nasce infatti a “Amici”, dove Maria è stata madrina artistica della cantante, che ha mosso i primi passi nel celebre talent musicale.

Emma Marrone ed il bacio a Belen Rodriguez

Subito dopo il gesto per Maria, Emma Marrone ha cercato, quindi amichevolmente baciato, la sua storica rivale in amore, Belen Rodriguez.Un gesto che è ha sorpreso anche in considerazione del fatto che proprio a causa della showgirl argentina, De Martino lasciò la Brown. Ma i rancori del passato sono ormai finiti nel dimenticatoio e la Marrone ha dimostrato di essere andata oltre e non servare alcun rancore.

Il gesto di Emma ha infiammato il popolo dei social. Sono stati numerosissimi i tweet che hanno commentato l’accaduto, sottolineando la grande generosità di Emma. Nelle scorse settimane Emma ha fatto dell’ironia su Belen, imitando l’argentina. Una gag che nel giro di poco è diventata subito virale sui social.

La Brown, reduce da una nuova operazione per sconfiggere il tumore, sembra essere ancora single, anche se la scorsa estate è stata più volte paparazzata con un modello di origini scandinave. Anche se ufficialmente single, la cantante può vantare sull’affetto e l’amore dei milioni di fans che la seguono da sempre sia in tv, che sui social network, dove l’artista è attivissima.