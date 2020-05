Tú Sí Que Vales, ecco la giuria della prossima edizione

Nonostante l’attuale emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso in gran anticipo di confermare la prossima edizione di “Tú sí que vales“, talent show di Canale 5 ideato da Maria De Filippi insieme a Gerry Scotti, basato sull’omonimo format di origine spagnola andato in onda tra il 2008 e il 2013 su Telecinco, che fa parte sempre del gruppo Mediaset.

In Italia la trasmissione ha ottenuto sempre un buon successo, registrando negli anni una media di circa 5 milioni di telespettatori e uno share superiore al 22%. L’edizione più importante è stata sicuramente la stessa, che ottiene una media di 5.198.000 di spettatori e uno share del 29,56%.

La nuova edizione di “Tú sí que vales”

Nelle ultime settimane, anche a causa della partecipazione di Teo Mammucari a “Il cantante mascherato”, talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, si è parlato di una possibile addio del conduttore romano da Mediaset. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, Teo dovrebbe rimanere insieme agli altri giudici.

A rivelarlo è l’ultimo numero del settimanale “Chi”, diretto dal conduttore Alfonso Signorini: “Squadra che vince non si cambia. Se in un primo momento c’era stato un piccolo impasse tra Teo Mammucari e la squadra di Tu sì que vales, adesso la situazione è rientrata. I giudici del programma saranno riconfermatissimi: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo appunto e infine Sabrina Ferilli come giudice speciale”.

Per il momento invece resta invece un mistero la conduzione. Non va escluso che Maria De Filippi confermi, anche in questa circostanza, Belén Rodríguez insieme a Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, ma questo silenzio del settimanale sta facendo alimentare i primi dubbi ai fan.

E proprio Belén, negli ultimi giorni, si ritrova nuovamente al centro del gossip. Infatti, sempre come dichiarato dal settimanale “Chi”, la showgirl argentina starebbe affrontando una nuova crisi con Stefano De Martino.