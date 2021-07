Tú sí que vales, Belén si sente male durante le registrazioni: "Ho subito tre flebo"

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile insediamento di Giulia Stabile alla conduzione di “Tú sí que vales“, il talent di Canale 5 che vede come giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. La vincitrice di “Amici”, secondo le indiscrezioni, avrebbe dovuto sostituire Belén Rodríguez che ha partorito la sua seconda figlia, Luna Marì, nata dall’amore per il compagno Antonino Spinalbese.

Giulia Stabile ha sostituito Belén solamente per una registrazione, dal momento che la showgirl italoargentina come anticipato da “Tv Blog” è ritornata negli studi di Canale 5 per ritornare al timone di “Tú sí que vales” insieme ai suoi colleghi Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Problemi per Belén durante le registrazioni

A quanto pare però Belén sta ancora pagando i sintomi della gravidanza. L’ex moglie, con un paio di storie su Instagram, ha affermato che gli autori hanno dovuto sospendere momentaneamente le registrazioni del programma a causa di alcuni problemi fisici.

“Sono appena tornata in hotel perché non sono stata bene, ho subito tre flebo, perché ero disidratata” rivela Belén che poi aggiunge ulteriori dettagli: “Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare”. Successivamente inquadrando la piccola Luna Marì, che dorme beatamente nella sua culla, afferma: “Poi guardo questa cucciola e tutto mi passa”. Le sue condizioni comunque non dovrebbero essere preoccupanti, poiché la conduttrice afferma che già da oggi dovrebbero riprendere le registrazioni di “Tú sí que vales” con l’obbiettivo di recuperare le puntate perse.

Proprio nei giorni scorsi molti utenti hanno criticato il ritorno al lavoro in tempi record di Belén. La showgirl ha infatti deciso di riprendersi il suo posto a “Tú sí que vales” da una settimana dal parto, mostrando ai suoi fan su Instagram il viaggio di ritorno verso Roma dall’isola di Albarella a Roma, sede delle registrazioni del talent.