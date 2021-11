"Tu Si Que Vales" 2021, vince il coreografo francese Sadeck

Da ormai parecchi sabati va in onda il programma di Canale 5, Tu Si Que Vales. Il programma ha sempre avuto un grandissimo seguito e gli ascolti sono sempre più alti. Ogni sabato si esibiscono dei concorrenti che i giudici, Maria De Filippo, Rudy Zerby, Teo Mammucari e Jerry Scotti valutano e giudicano. C’è anche la giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli.

In queste settimane abbiamo non solo visto la bravura e le doti di tantissimi artisti ma anche la comicità ed il divertimento della scuderia di Jerry e degli scherzi fatti a Sabrina. Anche ieri sera, 27 novembre, per l’ultima puntata oltre ai veri concorrenti si sono esibiti anche i partecipanti della scuderia di Jerry Scotti, simpaticissimi personaggi che strappano sempre un sorriso al pubblico. Non poteva mancare neanche Giovannino, nemico della Ferilli che ormai dall’inizio non perde occasione per fare i suoi scherzi e per farla arrabbiare.

Ieri sera, ultima serata, abbiamo visto delle esibizioni da pelle d’oca. Tutti gli artisti che sono arrivati in finale si sono cimentati in esibizioni ancor più difficili e particolari nelle loro categorie. A differenza delle altre serate, solo per ieri sera, non veniva preso in considerazione il giudizio dei giudici ma i voti del pubblico da casa, infatti a decretare il vincitore sono stati proprio i voti.

Ad arrivare in finale sono stati, il coreografo francese Sadeck, l’atleta Alessandro Mosca, il piccolo Cristian Saba con il suo salto con la corda e l’illusionista Alessandro Parabiaghi. Tutti e quattro ci hanno lasciato a bocca aperta con delle esibizioni spettaolari, molto più intense e difficili delle altre volte. Alla fine, il pubblico da casa ha incoranto vincitore il coreografo francese Sadeck.

Sadeck ha creato la Geodance – Geometrie Variable, un genere di danza che si ispira all’arte della pittura per l’armonia dei movimenti. L’artista che ha solo 28 anni dopo la sua prima esibizione era stato invitato da Maria ad “Amici”, dove ha fatto lezione ad uno degli allievi. Ieri sera, Sadeck ha vinto con una coreografia ispirata al volo degli uccelli, alle sue spalle 64 ballerini che lui dirige come fosse un maestro d’orchestra ma dandogli le spalle. Il coreografo ha quindi vinto il premio di centomila euro.