La vicenda

Ivanhoe Spalluto è un giovane papà single di 23 anni. Sui social è diventato molto seguito per i suoi video, generalmente registrati in macchina, mentre canta con il suo piccolo Jasper, il bimbo di 3 anni che ha avuto quando ne aveva appena 20. La loro complicità padre e figlio è una bellissima storia di amore e semplicità, che emoziona i giudici di Tu sì que vales che li accolgono sul palco per raccontare la loro storia.

Jasper è un centrifugato di dolcezza ed energia: corre da una parte all’altro dello studio, prende il microfono e chiacchiera con i giudici, poi corre a stringere in un tenerissimo abbraccio il suo idolo Gerry Scotti.Tra i giudici, è Maria De Filippi ad apprezzare di più la storia di Ivanhoe e Jasper: “Hai riscattato la figura del padre, fondamentale nella crescita del bambino“, spiega la conduttrice. “Poi mi fa piacere che sul web facciano visualizzazioni anche le cose belle, non solo quelle brutte che fanno discutere“.

Il 23enne è emozionato di essere sul palco e racconta: “Siamo voluti venire qui perché mi sono accorto che una cosa normale come il rapporto padre e figlio suscita delle emozioni come se fosse una cosa eclatante. Per noi è la normalità, ma credo che vedere un po’ di spensieratezza non faccia male“.

Ivanhoe Spalluto è un giovane influencer di 23 anni, particolarmente seguito su Tik Tok dove il suo profilo @unmoderated.ivanhoe ha circa 4 milioni di follower. Si definisce un papà single, visto che il rapporto con la mamma di Jasper si è interrotto qualche tempo dopo la nascita di un bimbo.

Allora Ivanhoe aveva appena compiuto 20 anni: “Jasper è stato programmato e voluto, quindi ero al settimo cielo“, ha raccontato al sito Webboh, “è nato a gennaio, a 7 giorni di distanza dal mio compleanno: è stato il più bel regalo che potessi ricevere per i miei vent’anni“. Nonostante non siano più una coppia, il ragazzo e la mamma del bimbo sono molto legati e fanno di tutto per il suo bene: la ragazza infatti era dietro le quinte di Tu sì que vales ad applaudirli.