Tu Si Que Vales 2019: vince la giovane cantante lirica Enrica Musto che ha conquistato il cuore del pubblico

E’ giunta la termine la sesta edizione dell’amatissimo talent show “Tu si que vales”, programma condotto dalla bellissima Belen Rodriguez affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, e finalmente è arrivato il momento di conoscere il nome del vincitore ossia Enrica Musto. La giovane cantante lirica, fin dalla sua prima esibizione, ha conquistato tutti per la sua semplicità e per il suo grande talento. A lei è andato un premio da 100 mila euro.

Invece a vincere il podio nella “Scuderia Scotty” è stato Giordano Concetti che, in maniera bizzarra, ha conquistato la vittoria imitando il grande Freddie Mercury. Un altro importante premio, dalla somma di 30 mila euro, è stato offerto da Tim a Gabriele Andriulli, un giovane culturista costretto a vivere sulla sedia a rotelle da quando aveva trentuno anni a seguito di un incidente.

In queste lunghe e divertentissime puntante di “Tu si que vales” sono stati tanti i talenti che si sono esibiti in quel magico palco, dove a valutare ogni singolo concorrente sono stati i quattro apprezzati giudici: Maria De Filippi; Teo Mammucari; Gerry Scotty e Rudy Zerby. A rendere speciale questa edizione è stata la presenza di Sabrina Ferilli che con la sua bellezza e la sua genuina simpatia ha conquistato i cuori del vasto pubblico di Canale 5. Nelle vesti di giudice popolare, Sabrina ha dimostrato di avere una personalità molto speciale e si contraddistinta per la sua semplicità e solarità.

A chiudere il cerchio dei talenti è stata l’esibizione di Nyv, allieva della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, che ha avuto l’opportunità di far ascoltare, in prima serata, il suo inedito “Per favore”. Ad accompagnare Nyv, è stato il ballerino Federico anche lui premiato dai professori della scuola per vivere questa grande esperienza.

Anche quest’anno “Tu si que vales” ha raggiunto ascolti record, oltrepassando il 30% di share cosi da sbaragliare la concorrenza e definirsi come il miglior programma del sabato sera. Ufficialmente il talent show tornerà anche l’anno prossimo e tra qualche mese verranno riaperti i casting per cercare nuovi eccezionali talenti.