Trono di Spade: l’ottava ed ultima stagione andrà in onda nel 2019

I fan di “Trono di Spade” dovranno attendere ancora prima di vedere nuovi episodi del popolarissimo telefilm americano. La HBO, rete televisiva che produce e trasmette il telefilm negli Stati Uniti, ha infatti confermato che l’ottava ed ultima stagione andrà in onda nel 2019.

“Trono di Spade” è una delle serie più seguite al mondo ed è il telefilm di maggiore successo mai trasmesso dalla HBO, rete che ha prodotto serie cult come “Sex and the City”, “I Soprano” e “True Detective”, e gli ascolti dello show sono cresciuti di anno in anno dalla sua prima messa in onda nel 2011.

Gli showrunners David Benioff e Dan Weiss hanno spiegato che hanno intenzione di passare l’anno e mezzo presente dalla messa in onda dell’ultimo episodio della settima stagione e quella del primo della ottava per rendere l’ultima stagione della serie la più soddisfacente e spettacolare possibile.

Le riprese della stagione, attualmente in corso, proseguiranno almeno fino alla estate del 2018, e da allora fino alla messa in onda della ultima stagione sarà possibile concentrarsi sulla post-produzione della serie. Fino ad allora la HBO sta concentrando i suoi sforzi sulla campagna promozionale del telefilm in vista degli Emmy Awards del 2018, dove promette di essere tra i grandi vincitori della serata.

I fan adesso si chiedono quando di preciso nel 2019 la serie tornerà in onda, dato che c’è una grande differenza di tempo tra una messa in onda a gennaio ed una a dicembre. Al momento non ci sono conferme da parte della HBO, ma i media americani speculano che lo show potrebbe tornare ad avere una premiere durante la primavera del 2019, dato che tutte le stagioni passate tranne la settima (ritardata per motivi di produzione) hanno iniziato la loro messa in onda in questa stagione.

L’unica certezza, oltre all’anno della messa in onda, è il fatto che, come annunciato precedentemente, l’ultima stagione sarà composta da soli sei episodi.

Anche se è stato confermato che alcuni di questi episodi potrebbero durare più del solito, la HBO commenta che i fan non dovranno aspettarsi episodi lunghi quanto un film.

La lunga pausa potrebbe consentire all’autore George R.R. Martin di pubblicare il nuovo capitolo della sua serie Cronache del ghiaccio e del fuoco, “The Winds of Winter”, che potrebbe essere pronto alla pubblicazione nel corso del 2018. Dato che Martin prevede un altro libro della serie, intitolato “A Dream of Spring”, il finale della serie televisiva rivelerà la fine delle Cronache prima della pubblicazione dell’ultimo libro di Martin.