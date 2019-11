Trono Classico, Maria De Filippi furiosa contro le bufale del web su Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata del dating show “Uomini e Donne” dedicata al trono classico – andanta in onda venerdì 29 novembre 2019 su Canale 5 – si è tornati a parlare della segnalazione riguardante Giulio Raselli, accusato di aver già conosciuto una delle sue corteggiatrici in occasione di un viaggio ad Ibiza.

I rumors sono stati alimentati anche da una foto che sta circolando sul web, in cui si vede il tronista in atteggiamenti molto intimi con una ragazza, che apparentemente sembra molto simile a Giulia D’Urso, una delle corteggiatrici di Raselli al Trono Classico. Per placare la polemica e mettere a tacere il gossip che ha gettato delle ombre anche sulla trasmissione, è intervenuta Maria De Filippi.

Maria furiosa contro il web

La conduttrice di Uomini e Donne prima di far chiarezza una volta e per tutte sulla vicenda, ha fatto delle dichiarazioni polemiche nei confronti di certe dinamiche che ci sono su internet: “Sul web Uomini e Donne tira tanto” – premette Maria, per poi aggiungere – “se tu inventi delle bufale ti vengono a vedere e ti visualizzano“.

Conseguenza di questo modus operandi – secondo quanto dichiarato dalla conduttrice – sarebbe l’aumento del percorso sul web, quindi l’occasione per avere delle sponsorizzazioni in più. “Questo è il giochettino” – conclude Maria con un tono amaro, per poi dare l’affondo finale chiarendo: “Io al gioco ci vado dietro solo una volta perchè te Giulio sei seduto lì, ma preferisco sempre evitare perchè anche tutto ciò alimenta“.

Maria è sembrata davvero molto infastidita da questi discorsi, poi è passata a fugare il becero gossip su Raselli portando in studio la vera ragazza con cui Raselli ha flirtato ad Ibiza, che ha confermato di essere lei la persona nell’immagine che circola nel web, ma che a differenza dell’immagine proposta, lei non ha alcun tatuaggio sulla gamba – cosa che invece ha Giulia D’Urso -.

Anche per il bene del programma è stato quindi giusto far chiarezza e allontanare ogni ombra sul dating show, che nella versione del Trono Classico non riesce ad appassionare più neanche la conduttrice in persona, che al contrario preferisce le dinamiche più spontanee e goliardiche del trono over.