Torna "The Hills", Mischa Barton tra le protagoniste del cast

Dopo Beverly Hills 90210, un altro reboot, ovvero un sequel di una serie americana che, da un po’ di tempo, non si vede sugli schermi televisivi, sta per tornare. Si tratta di “The Hills”, un programma a metà strada tra la fiction e il reality show. “The Hills, new beginnings” racconta le storie e le vite di un gruppo di giovani ragazzi della contea di Orange County, che Mischa Barton, la new entry nel cast, conosce molto bene.

Il reboot dal titolo appunto The Hills, new beginnings è il sequel di un programma andato in onda su Mtv tra gli anni 2006 e 2010 ed è, a sua volta, spin off di un’altra serie californiana, ovvero Laguna Beach. La protagonista e narratrice delle vicende della sua vita è stata Lauren Conrad, la quale è rimasta nel cast finché non ha abbandonato la serie rimanendo nel cast per ben 5 stagioni su sei.

Nel programma si mostrava la vita di alcuni giovani molto ricchi. La nuova serie andrà in onda a partire da settembre prossimo sempre su MTv con 12 episodi e nella serata del 24 giugno è stato trasmesso il pilot della serie. Nel cast, ci sono sia vecchi che nuovi volti, tra cui, come abbiamo anticipato, Mischa Barton, che tutti conoscono come Marissa Cooper in “O.C”.

E’ stata proprio Mischa Barton nel mese di ottobre ad annunciare la sua entrata nel cast nel reboot di The Hills. L’attrice è nota anche per aver condotto una vita alquanto travagliata, tra alcool, droga, ma anche un arresto e la permanenza in un centro di riabilitazione. Il reboot della nuova stagione del programma rappresenta per lei l’occasione di una nuova visibilità, ma anche di far capire che una pagina della sua vita è finita.

Dalle pagine di Vanity Fair, ha parlato della sua partecipazione al reboot della serie in questo modo: “È un nuovo capitolo per me, per la mia vita. Oggi siamo tutti più grandi, alcuni di noi hanno figli… E poi per me ha significato anche tornare a Los Angeles, dopo tanti anni trascorsi a New York. È stata una nuova esperienza per me. Sono arrivata e ho dovuto fare un corso rapido di aggiornamento. Nel cast c’erano persone che conoscevo molto bene, altre no. Di sicuro per certi versi è stato strano, ma anche emozionante. È bello provare a fare qualcosa di così diverso”.