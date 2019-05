Torna "Sex and the City": in arrivo il sequel che racconta l’amore dopo i 50 anni

Arriverà presto in tv un nuovo sequel di “Sex and the City“. Sembra dunque che le ormai famosissime cinque amiche super fashion che abbiamo visto in tv e al cinema torneranno presto a fare da protagoniste in una nuova serie televisiva che racconterà l’amore dopo i 50 anni.

Dopo la fine della popolarissima serie tv “Sex and the City“, in cui l’attrice Sarah Jessica Parker vestiva i panni di Carrie Bradshaw, ci sono stati alcuni seguiti della serie nei due film usciti al cinema qualche anno fa. Inoltre, qualche anno dopo l’uscita al cinema dei due film,in tv si è tornati indietro nel tempo, precisamente al perioso della giovinezza di Carrie Bradshaw , nella serie-prequel “The Carrie Diaries”.

Ma delle cinque amiche super fashion della tv non si hanno ormai più notizie da molto tempo e in tanti si sono chiesti che fine abbiano fatto. Candace Bushnell, che è l’autrice del best seller “Sex and the City“, ha deciso di soddisfare questa curiosità con l’uscita del suo nuovo libro, intitolato “Is There Still Sex in the City?“.

Il libro dovrebbe essere in uscita nelle librerie americane nel prossimo agosto e in esso si racconta delll’amicizia femminile, del sesso e delle relazioni dopo i famigerati 50 anni. In merito alle tematiche affrontate nel suo nuovo libro, la stessa autrice, in un’intervista per Hollywood Reporter, ha dichiarato:”Non era così una volta: allora i 50 significavano l’inizio della pensione: lavorare meno, passare più tempo con i tuoi hobby, con gli amici, i nipotini. Non era previsto di continuare ad andare in palestra, avviare una nuova impresa, trasferirsi in un’altra città, fare sesso con un estraneo, ricominciare tutto daccapo. Questo invece è come molte donne cinquantenni e sessantenni vivono adesso e il mio libro e la serie rifletteranno su questo“.

Sembra che la serie della Paramount sarà trasmessa in tv durante il prossimo autunno. Ma il riserbo che gira intorno al cast della nuova serie, unito al fatto che ancora non è circolata nessuna notizia in merito, fa pensare che forse le protagoniste non saranno le storiche attrici, a causa forse della loro età (54 anni per Sarah Jessica Parker e Kristin Davis, 52 anni per Cynthia Nixon e 63 anni per Kim Cattral) e dei loro nuovi impegni. Si attendono quindi ulteriori notizie sul cast della serie e soprattutto sulle attrici (vecchie o nuove) che vestiranno i panni delle cinque amiche più glamour della tv.