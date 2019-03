Torna in tv "Magica Emi" e altri cartoni animati cult degli anni ’80

Dopo l’amatissimo “L’incantevole Creamy” e il più recente “Piccoli problemi di cuore” sui nostri schermi tornerà sui nostri schermi un altro grande classico anni ’80, un altro cartone amatissimo da tutte coloro che sono state bambine negli anni ’80, il cartone animato “Magica Emi“.

Il famoso manga è firmato dallo Studio Pierrot, creatore anche di “Lamù” e “Sandy dai mille colori“, e venne trasmesso prima in Giappone su Nippon Television, nel 1985, mentre in Italia arrivò tra l’agosto e l’ottobre del lontano 1986, trasmesso su Italia 1. Il cartone animato fa parte di quel filone di cartoni animati in cui i bambini, attraverso magie e incantesimi, riescono a trasformarsi nell’adulto che nel futuro vorrebbero diventare.

Nel cartone animato “Magica Emi” la piccola Mai Kazuki da grande sogna di diventare una bravissima prestigiatrice, come il suo idolo Emily Howell, una celebre maga che è vissuta negli anni ’30. La storia bene o male la ricordiamo tutti: la protagonista è appunto Mai Kazuki, una bambina di 10 anni con una grande passione per i trucchi di magia che, grazie ad una formula speciale, è in grado di trasformarsi in una bella e abile prestigiatrice. Il cartone animato andò in onda per poco più anno, per un totale di 38 episodi, e diventò un vero è proprio cult di quegli anni.

Secondo il palinsesto di Publitalia, il cartone animato “Magica Emi” tornerà in tv a partire da aprile in una nuova fascia, tutta dedicata ai bambini, sul canale Mediaset Italia 2 (che trasmette sui canali 66 e 120 del digitale terrestre) alle ore 18:00.

Ma a fare compagnia alla maga Emi ci saranno altri cartoni animati cult degli anni ’80. Verranno trasmessi infatti Hello Spank, Lady Oscar, Mila e Shiro e Holly e Benji. Tutti i cartoni animati più famosi che hanno accompagnato tutti i pomeriggi della nostra infanzia.