Torna in streaming "Ghost Whisperer" con Jennifer Love Hewitt

Ascolta questo articolo

Ha avuto un enorme successo la serie tv con Jennifer Love Hewitt, Ghost Whisperer, la donna che avverte le presenze e le aiuta ad andare in Paradiso, dal 6 luglio sarà visibile su la piattaforma Disney plus con tutte e cinque le stagioni, un cult intramontAbile, Ghost Whisperer piace perché sa parlare al cuore con storie toccanti, semplici e oneste.

Ambientata a New York nell’immaginaria Grandview la protagonista Melinda Gordon, È una giovane imprenditrice che gestisce un piccolo negozio di antiquariato. È sposata insieme a Jim, che di professione è paramedico, e vive una vita serena e tranquilla. In realtà Melinda come nel sesto mondo, ha delle percezioni extrasensoriali e vede chi non è più in vita che le chiede aiuto.

La protagonista si trova ad affrontare demoni infidi e pericolosi che cercano di impedire che le anime intrappolate possano raggiungere la luce. Il tutto condito con una buona dose di moralismo e con il giusto buonismo. Aiutata dal marito, dalla sua migliore amica e da un maestro di occultismo.

Sono storie tutto fuorchè immaginarie, le persone che chiedono aiuto hanno problemi personali da risolvere simili a quelle dei vivi, il tema fondamentale è l’amore che vince su tutto e tutti, e cosa c’è davvero dopo la morte? Melinda non lo spiega, lo fa solo comprendere. Perché, persino per lei è un’impresa troppo grande.

Star dei film horror anni ’90, come So cosa hai fatto, e protagonista di Cinque in Famiglia. Ghost Whisperer piace proprio perché miscela molto bene la tematica fantasy alle dinamiche familiari. alla fine della stagione cinque è stato cancellato ingiustamente senza regalare alla storia una sorta di compiutezza. Non si sono mai compresi i reali motivi per il quale la serie non ha avuto più la fiducia del network. forse un calo di ascolti? Non ci è dato saperlo.