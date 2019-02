Tori Spelling ha confermato il ritorno di Beverly Hills 90210

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlarne, ora arriva anche la conferma ufficiale per mezzo di una videointervista di Tori Spelling: la nuova stagione di Beverly Hills 90210 si farà. L’attrice che ha dato il volto al personaggio di Donna Martin, ha altresì aggiunto che al momento si è ancora in una fase di incontri e pianificazioni.

Ciononostante non esistono ostacoli al revival che sta già accendendo la spasmodica curiosità dei fan. Secondo quanto rivelato a ETOnline, il progetto sfocerà in un mockumentary, in altre parole un “falso documentario” in cui saranno protagonisti quasi tutti gli attori che hanno reso grande il capostipite di tutti i teen-drama. Il loro compito sarà quello di interpretare se stessi mentre realizzano nuove puntate della serie.

“Sarà la prima volta che un intero cast di attori interpreterà versioni potenziate di se stessi. Sarà un mix tra un dietro le quinte e un reboot, quindi tutti i fan vedranno Donna, David e gli altri, ma anche noi attori nei panni di noi stessi” ha anticipato Tori Spelling che ha tra le altre cose confermato la presenza di Luke Perry.

A lungo in forse, il tenebroso e affascinante Dylan McKay farà parte del cast, o meglio cercherà di essere il più possibile presente, in quanto impegnato anche nelle riprese di Riverdale. L’unico dubbio rimane legato a Shannen Doherty, l’attrice che ha interpretato Brenda Walsh, una delle più grandi protagoniste della serie televisiva statunitense. In merito al suo personaggio, Tori Spelling non ha nascosto la speranza che possa tornare a recitare con i compagni di un tempo. “Il resto del cast la vorrebbe tantissimo, anche se non c’è ancora nessuna notizia a riguardo. Se ci stai guardando, ci piacerebbe davvero averti qui con noi”.

Stando a quanto diffuso, i fan non dovranno attendere a lungo prima di poter tornare ad appassionarsi alle vicende degli ex adolescenti dell’alta borghesia di Beverly Hills e Los Angeles. Il reboot, oggetto di contese tra ABC, NBC e Netflix, dovrebbe essere lanciato già nel corso del 2019.