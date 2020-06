Top Dieci, il nuovo programma sulle classifiche

Dal 14 giugno, domenica in prima serata, Carlo Conti, definito dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, “una vera certezza”, torna in televisione dopo La Corrida, con un nuovo programma televisivo dal titolo “Top Dieci” che verte sulle classifiche di qualsiasi cosa, non solo in ambito musicale. Una vera e propria novità per quanto riguarda il palinsesto estivo in seguito alla pandemia che ha stravolto un po’ tutto, compreso anche la messa in onda di alcuni programmi.

Quali sono stati i mestieri più diffusi negli anni ’60 e nel 2018? E la classifica dei nomi di bambine oltre agli elettrodomestici maggiormente venduti? Su queste e altre domande verte il programma che lo stesso Conti ha definito “difficile da realizzare, anche perché non c’è né il pubblico, ma neanche l’orchestra o il balletto”. Non manca però, l’allegria, la voglia di giocare e la spensieratezza che spera possano dare un po’ di sollievo al pubblico a casa.

Un programma che andrà in onda per quattro settimane dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma in cui la memoria gioca un ruolo fondamentale, soprattutto in questo periodo storico per l’Italia. Una sorta di ripartenza anche per quanto riguarda i programmi della rete che hanno subito dei cambiamenti per via della pandemia, proprio come è successo con “La corrida”, il programma da lui condotto poco prima dell’emergenza sanitaria.

Soltanto la prima puntata va in onda domenica, in quanto venerdì 12 giugno la prima serata è dedicata al calcio con il grande ritorno della Coppa Italia e la partita Juventus Milan. In seguito, la trasmissione riprenderà il consueto appuntamento del venerdì. In ognuna delle puntate si sfidano due squadre composte da tre vip.

Nella prima puntata, si sfidano la squadra de “I principi abusivi” con Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani, mentre nell’altra dal nome “I don Matteo”, vi sono Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica che cercheranno di stilare le varie classifiche. Massimo Ranieri e Roberto Mancini sono gli ospiti della puntata iniziale.

Per Coletta, Conti è una certezza ed è certo che saprà fare bene anche questa volta. Per quanto riguarda la classifica personale di cosa gli è mancato in quarantena, il conduttore ammette forse il tramonto al mare. Per la musica, tra i primi posti, ci sono sicuramente i Pink Flody, Imagine e i Genesis e Battisti.