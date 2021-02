Top 10 Netflix: L’estate in cui imparammo a volare è la serie più vista in Italia la scorsa settimana

La nuova serie tv creata da Maggie Friedman (Le streghe dell’East End) e liberamente tratta del romanzo omonimo di Kristin Hannah ha già conquistato il pubblico.

La storia

Tully Hart (Katherine Heigl) e Kate Mularkey (Sarah Chalke) sono amiche da circa trent’anni, e nulla sembra poterle separare.

Nel periodo adolescenziale le due ragazze hanno avuto modo di incontrarsi, conoscersi e imparare a volersi bene nonostante le mille differenze. Tully è attraente, esuberante e apparentemente indistruttibile anche se in realtà nasconde un rapporto a dir poco complesso con la madre e tanta insicurezza. Kate, al contrario è la classica ragazzina occhialuta, che presta poca attenzione al look e al suo aspetto e che viene derisa continuamente, timida e riservata ma tutt’altro che debole, un fiore che non è ancora sbocciato.Nelle dieci puntate che compongono la serie il pubblico è accompagnato, tramite numerosi flash back, nella vita delle due protagoniste. Le prime scoperte, gli anni del college, il primo impiego nel settore televisivo, sempre insieme fino all’incontro con Jhonny Ryan. Non mancano i riferimenti alla vita adulta, Kate sarà alle prese con il divorzio e un rapporto complesso con la figlia quattordicenne, Tully con una gravidanza inaspettata.

Per poi regalarci un finale aperto a molte interpretazioni, con un apparente allontanamento tra le due amiche per motivi ignoti.

Le differenze tra libro e serie TV

C’è chi, per trovar edegli indizi su come potrebbe proseguire la storia, fa affidamento dul libro da cui la serie è tratta. Anche in questo caso, come per Bridgerton, la serie non è del tutto fedele allo scritto.

Molti aspetti della storia, a cui è stato dato ampio spazio nel libro, nella serie non vengono minimamente presi in considerazione. Nel libro per esempio Kate non si separa dal marito, nonostante le difficoltà dovute ad un legame non ben specificato tra il coniuge e Tully, inoltre i problemi con la figlia sono piuttosto gravi mentre nella serie appaiono come dei normali dissapori tra una madre protettiva e una figlia adolescente.

La seconda serie

A questo punto la domanda è d’obbligo. Ci sarà una seconda serie? Pare che, visto il successo, nel 2022 potremo assistere al segito di questa saga, tenera e divertente, dissacrante e profonda al tempo stesso. Scopriremo i motivi del litigio tra le due donne? Riusciranno a ricucire lo strappo?