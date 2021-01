Tommaso Zorzi parla di Giulia De Lellis ed Andrea Damante

Il noto influencer milanese Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip più amati ed apprezzati per le dinamiche instaurate all’interno della casa più spiata d’Italia e per la personalità vulcanica. Tommaso, infatti, secondo numerose indiscrezioni, potrebbe essere uno dei vincitori del programma televisivo.

I concorrenti si trovano protagonisti del reality show di Canale 5 da ormai oltre quattro mesi e risultano dunque essere del tutto inconsapevoli di quanto avviene al di fuori della casa. La quinta edizione infatti doveva terminare a metà dicembre ma, grazie agli ottimi ascolti, è stata prorogata di oltre due mesi, facendo entrare nuovi concorrenti ad animare le dinamiche all’interno della Casa. La finale è prevista per fine febbraio, anche se non è ancora stata comunicata ai concorrenti e ai telespettatori la data definitiva.

Tommaso oggi, parlando con i concorrenti ed amici Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zenga, in riferimento a Giulia De Lellis ed Andrea Damante, ha infatti rivelato come desideri che i due stiano ancora insieme, come prima che lui entrasse nel reality; queste le sue eloquenti parole: “Giulia De Lellis e Andrea Damante? Spero siano ancora insieme”.

Il desiderio di Tommaso Zorzi risulta però essere del tutto lontano dall’attuale realtà dei fatti. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è infatti attualmente fidanzata da alcuni mesi con Carlo Guissanti Berretta (amico di Andrea Damante ed ex fidanzato di Dayane Mello) ed il deejay veronese è invece impegnato con la giovane e bellissima modella Elisa Visari.

Tommaso però, ovviamente, non può conoscere come si è evoluta la seguitissima relazione sentimentale tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante ma, nonostante ciò, le sue parole hanno suscitato l’ilarità del web.