Tommaso Zorzi non va da Barbara D’Urso, il motivo? "Volevo evitare…"

Tommaso Zorzi ha trionfato nella scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” e ora si sta godendo i frutti della sua vittoria. Attuale opinionista de “L’Isola dei Famosi“, è riuscito già a conquistare il pubblico con la sua verve e tagliente ironia che lo hanno fatto amare dal pubblico durante la sua partecipazione al reality show.

In un’intervista rilasciata a “Il Giornale“, alla domanda su come mai non sia mai apparso negli affollati salotti di Barbara D’Urso dove si siedono spesso e volentieri gli ex concorrenti dei vari reality, Tommaso ha risposto in maniera candida e tranquilla: “Volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo Barbara D’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come L’Isola”.

Una risposta che denota quanto Zorzi sia sempre diretto e deciso nelle sue esternazioni, come in questo caso con una risposta politicamente corretta e che fa contenti tutti. Quindi nessuna acredine, solo una decisione pensata a livello professionale per giocarsi al meglio le carte e la popolarità che gli ha regalato il GF Vip.

Le parole di Tommaso Zorzi

Questa curiosità senza dubbio nasce anche dopo gli ultimi gossip su una probabile sostituzione della D’Urso, nella prossima stagione televisiva 2021-2022, proprio con Zorzi nei contenitori settimanali e anche in quello della domenica. Ma a tal proposito Tommaso frena gli entusiasmi, precisando di non sentirsi ancora pronto per un incarico tanto importante e impegnativo: “Sono un po’ giovane per certe ambizioni”.

Per quanto riguarda Maria De Filippi, Zorzi rivela di non aver ricevuto alcuna proposta lavorativa, ma che sarebbe onorato di lavorare al fianco della padrona di casa di “C’è Posta per te“, “Uomini e Donne” e “Amici“. Quindi Zorzi si è messo su piazza e staremo a vedere chi vorrà aggiudicarsi il volto rivelazione del GF Vip che ha dimostrato anche dentro la Casa di avere delle interessanti e variegate doti artistiche.