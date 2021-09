Sono passati pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, ma i concorrenti che hanno già fatto ingresso nella Casa durante la puntata di Lunedì fanno già parlare di loro sui social.

In particolare tra i personaggi più twittati e cliccati ci sono le principesse Selassié, che con il loro carattere esuberante e senza mezze misure hanno già raccimolato un bel po’ di seguito, e il criticatissimo Tommaso Eletti, ex concorrente molto discusso della scorsa edizione di Temptation Island.

Questa volta però sembrerebbe che tra le principesse e Eletti ci sia un legame: una delle sorelle ha frequentato le scuole elementari proprio con il ragazzo.

Clarissa Selassié infatti, durante un momento di chiacchere in giardino, avrebbe raccontato ai coinquilini della Casa di aver frequentato i primi tre anni di elementari, in una scuola a stampo americano a Roma, con Tommaso Eletti, ma poi le strade dei due si sarebbero divise.

“L’hanno cacciato in terza elementare” ha dichiarato la principessa rivolgendosi a Tommaso, che avrebbe confermato la versione della ragazza sotto gli sguardi e i commenti increduli degli altri componenti della Casa.

Soleil Sorge in particolare, si è mostrata molto curiosa nei confronti di questa nuova nuova scoperta, e avrebbe voluto saperne di più riguardo l’istruzione di Tommaso, che dopo esser stato definito “fuori di testa” da Clarissa ha raccontato il suo travagliato rapporto con la scuola.

“Ho frequentato la scuola americana fino alle elementari, non era un tipo di istruzione che faceva per me, ho cambiato poi un sacco di scuole alle medie e al liceo. Mi sono diplomato a Napoli perchè ero stanco e non avevo voglia di studiare”. Manila Nazzaro, per sdrammatizzare l’ultimo commento fatto da Tommaso, ha salutato i cittadini di Napoli, che sicuramente hanno un’ottimo livello di istruzione e non sono assolutamente come li descrive Eletti per la sua esperienza.