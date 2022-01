Tina e Gemma a Verissimo, nasce il litigio ma la Toffanin interviene: "Ma come fa Maria, mamma mia!"

Che l’intervista sarebbe stata complessa forse Silvia Toffanin ne era consapevole ma molto probabile non aveva idea della reale difficoltà della faccenda. Parliamo della recentissima intervista che la padrona di casa di Verissimo ha fatto alle due protagoniste indiscusse del dating show più famoso d’Italia, Uomini e Donne.

Si parla ovviamente della vamp Tina Cipollari e della sua acerrima nemica, Gemma Galgani. Senza dubbio c’era da aspettarselo che le scintille sarebbe nate non appena le due avessero incrociato lo sguardo in studio e di fatti non hanno deluso nemmeno un po’ il pubblico. Le due donne hanno dato del reale filo da torcere alla padrona di casa, tanto da riuscire a malapena a concludere degnamente l’intervista.

Gemma e Tina, l’intervento della Toffanin: “Come fa Maria?”

L’intervista è cominciata proprio nel dissenso, con Gemma che ha iniziato ad accusare l’opinionista di essere in realtà la vera artefice delle sue sfortune amorose, dato che con il suo carattere irascibile e spigoloso, le fa perdere sistematicamente tutti i partiti che si prestano al suo trono (che ricordiamo occupa ormai da tanti anni).

Ovviamente la vamp non poteva lasciar passare questa frecciatina, tanto che ha risposto a tono la dama torinese, affermando che la vera artefice dei suoi amori infranti è proprio lei, partendo proprio dalle sue insicurezze. Tina infatti rincara la dose affermando che alla sua età Gemma ha preferito rifarsi non per il pure piacere di amarsi, di volersi vedere più attraente, ma solo per essere più attraente nei confronti dei suoi partiti.

Gemma risponde che non è affatto vero, lo ha fatto solo per piacere di più a se stessa, anche se poi dopo afferma, velatamente, che si è rifatta anche per piacere di più ai suoi tanti corteggiatori.

Le scintille hanno iniziato poi a divampare in un vero fuoco di rabbia, tanto che la Cipollari ha persino minacciato di abbandonare lo studio se Gemma avesse continuato a non farla parlare, sovrastando la sua voce: “Se continua così sono costretta ad abbandonare lo studio. Se continua a dire queste cavolate io mi alzo e me ne vado“.

Già a metà intervista Silvia ha iniziato ad avere difficoltà a gestire le due protagoniste, tanto che ha poi esclamato: “Ma come fa Maria a passare tutti i pomeriggio con voi. Alla sera le scoppia la testa, mamma mia“, ma Tina e Gemma sono parse incuranti delle difficoltà di Silvia ed hanno continuato ad azzuffarsi come fanno di solito nello studio di Queen Mary.

Alla fine di tutto, mentre Silvia di accingeva a porre le ultime domande conclusive di quella lunga e intensa intervista, ha voluto porre una domanda alle due, chiedendo se si incontrassero anche fuori gli studi, ma a rispondere ci pensa Tina, con fare acuto, esclamando: “Gemma ho il dispiacere di incontrarla solo qui dentro“.