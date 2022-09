Tim Music Awards, Carlo Conti e Vanessa Incontrada senza parole: "Sono scappati tutti"

Ascolta questo articolo

I Music Awards sono una celebre manifestazione musicale che raccoglie i più grandi artisti dell’intero panorama nazionale. Inaugurato nel lontano 2007, nel corso degli anni l’evento ha raggiunto sempre maggiore successo, ottenendo un vastissimo seguito di pubblico sia in televisione che tra gli spettatori presenti nella splendida cornice dell’Arena di Verona.

L’edizione del 2022 ha riconfermato la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, i quali hanno però dovuto fare i conti con una disavventura inattesa. All’improvviso tutti gli spettatori sono stati messi in fuga e la diretta è stata irrimediabilmente compromessa: ecco cosa è successo.

L’accaduto

L’ultima edizione dei Tim Music Awards, tenutasi qualche giorno fa, venerdì 9 settembre, è stata rovinata da un violento temporale abbattutosi all’improvviso su Verona. Fino alle 23 è filato tutto liscio, poi di punto in bianco il concerto è stato bruscamente interrotto da un acquazzone improvviso, che ha costretto il pubblico alla fuga e la diretta televisiva a fare i conti con questo inconveniente.

Anche i due conduttori si sono affrettati a cercare riparo in un rifugio improvvisato, affacciandosi di tanto in tanto per constatare la situazione meteo. Al contrario, quello che si sperava fosse un piccolo acquazzone estivo di passaggio, ben presto è peggiorato, rendendo impossibile la prosecuzione dell’evento.

Ormai rassegnato, il pubblico ha iniziato ad abbandonare i propri posti, svuotando un’Arena vittima per qualche minuto anche di un po’ di grandine. In questo scenario surreale, la diretta del Tim Music Awards 2022 è continuata senza interruzioni, Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono riusciti con grande professionalità a gestire anche questa situazione così avversa. Occorre sottolineare come non tutti gli spettatori si siano fatti spaventare dalla pioggia, i più coraggiosi e temerari hanno deciso di resistere, assiepandosi proprio sotto il palco e ammirando ancora più da vicino i loro idoli sino al termine della scaletta dell’evento.