Tiki Taka ritorna con una puntata speciale e tante novità

Con il ritorno del campionato di calcio che riapre i battenti dopo quasi tre mesi, ecco che i palinsesti si rianimano e iniziano anche le prime trasmissioni dedicate a questo sport. Una su tutte è Tiki Taka condotta, anche per quest’anno da Pierluigi Pardo che apre la stagione con una puntata speciale.

Tiki Taka è uno dei programmi calcistici maggiormente seguiti e apprezzati dagli spettatori di Italia Uno in quanto riesce a coniugare perfettamente l’informazione e il divertimento. Il programma va in onda in prima serata a partire dalle 21.30 su Italia Uno nella serata di domenica 25 agosto per una puntata speciale in modo da fare il punto sulla prima giornata di campionato e capire come sta andando.

Oltre al conduttore, Pierluigi Pardo, la trasmissione vede al timone gli stessi volti della scorsa stagione, a cominciare da Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi e personaggio alquanto discutibile per il suo modo di fare. Oltre a lei, ci sono due ex calciatori che, hanno sempre fatto divertire il pubblico, sia dentro che fuori il campo: Antonio Cassano e Bobo Vieri che saranno ospiti fissi delle varie puntate.

Tiki Taka è arrivato alla settima stagione e, con gli ospiti in studio, la presenza di esperti del settore, come arbitri, accompagna il telespettatore verso il campionato di serie A dando informazioni e precisazioni sull’andamento delle partite cercando di capire anche alcune discussioni o il gioco che le varie squadre di volta in volta mostrano in campo.

La puntata speciale di domenica 25 agosto apre in qualche modo la stagione calcistica ed è utile per fare il punto della situazione e capire come è andata la prima giornata di campionato. In questa occasione, la puntata di Tiki Taka andrà in onda in prima serata, sempre su Italia 1. Nelle prossime settimane, l’appuntamento sarà in seconda serata, un po’ dopo la fine della partita serale.