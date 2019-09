Tiki Taka, Pierluigi Pardo vuole l’allontanamento di Wanda Nara, ma al momento resta nella trasmissione

Pierluigi Pardo, giornalista sportivo di Mediaset e volto di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco“, vorrebbe l’allontanamento di Wanda Nara dalla trasmissione di Canale 5. I rapporti si sono incrinati negli ultimi mesi quando la stessa Nara, come riporta il settimanale “Chi“, avrebbe voluto prendere addirittura il posto di Pardo come conduttrice.

Con il passaggio di Mauro Icardi alla squadra francese del Paris Saint-Germain, la presenza di Wanda Nara negli studi di Mediaset non è più così scontata. Pierluigi Pardo vorrebbe l’allontanamento immediato della donna dalla sua trasmissione, ma al momento viene confermata dall’azienda che si ritiene soddisfatta dal lavoro svolto.

Le ultime news su Wanda Nara

Durante una intervista rilasciata a “Tutti Convocati” in onda su “Radio24”, il giornalista Pierluigi Pardo ha svelato: “In questi dieci mesi Icardi e Wanda Nara hanno perso. Potevano trasferirsi a Roma o Napoli e Icardi poteva sentirsi un re, invece è arrivato all’ultimo giorno di mercato come scommessa dopo aver fatto causa alla società per la quale diceva di tifare”.

Successivamente, alla domanda su una possibile presenza di Wanda Nara nelle prossime puntate di Tiki Taka risponde con un semplice “Non lo so”. Una risposta che non convince molti, ma le ultime voci svelano che Pardo farebbe a meno della donna sin dalla prossima giornata di campionato.

Mediaset ha però voluto confermare, grazie a un comunicato, la presenza di Wanda Nara nel cast di Tiki Taka: “Il cast è confermato. Non ci sarà nessuna modifica. C’è grande soddisfazione per il contributo di Wanda Nara da parte dell’azienda”. Al momento quindi Pierluigi Pardo deve accettare di condividere lo studio insieme alla donna, sempre che non scelga di farsi da parte e cercare più fortuna nei programmi francesi.

Le alternative comunque non mancherebbero, e Pierluigi Pardo potrebbe decidere di richiamare anche Melissa Satta, ritornata da poco in Italia grazie al trasferimento del compagno Kevin-Prince Boateng a Firenze.