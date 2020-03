Tiger King: la serie tv su Joe Exotic che sta spopolando su Netflix

In attesa di poter assistere alla quarta stagione de La Casa di Carta, gli italiani si stanno concentrando su un’altra serie tv di Netflix che in questi giorni ha ottenuto un successo strepitoso. Stiamo parlando di Tiger King: Murder, Mayhem and Madness che, di fatto, è una docu-serie ideata da Eric Goode, un filantropo che ha speso tutta la sua vita alla causa ambientalista fondando anche un’associazione per difendere le tartarughe.

Questo suo amore verso i rettili l’ha spinto a indagare sul traffico illecito che da anni viene esercitato quando, per caso, si è imbattuto in Joseph Allen Maldonado-Passage. Quest’ultimo, che si fa però chiamare Joe Exotic, si è presentato all’interno di un negozio per acquistare un serpente e, ha dichiarato di avere nascosto all’interno del proprio furgone un leopardo delle nevi. Da lì Goode ha capito che doveva farne un documentario.

Questa serie tv ha come trama principale la lotta tra Joe Exotic, proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park, che altro non è che uno zoo privato dove all’interno sono rinchiuse centinaia di scimmie, tigri, leoni e molti altri animali esotici, e Carole Baskin, animalista e fondatrice del santuario di animali che si trova in Florida nominato Big Cat Rescue.

Tra i due quindi c’è una sorta di rivalità dove da una parte Carole cerca di far chiudere l’attività a scopo di lucro di Joe Exotic, mentre dall’altra il pazzo personaggio dal mullet ossigenato vuole far cadere la maschera di brava animalista alla Baskin che pare avere degli scheletri nell’armadio non indifferenti. La lotta tra i due protagonisti però viene condita da numerosi altri personaggi grazie anche al fatto che Joe Exotic, prima di accettare di registrare il documentario, amasse fare video di qualsiasi momento della sua vita.

Ad esempio una volta è andato dal proprio avvocato con una telecamera nascosta nel suo corpo, ed ha registrato tutta la conversazione avvenuta con lui. Rick Kirkham, produttore televisivo che ha lavorato sulla serie tv Tiger King, ha dichiarato che Joe ha sempre avuto come obiettivo di vita quello di diventare famoso e per questo si divertiva a filmare qualsiasi cosa ed ora c’è riuscito.