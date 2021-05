"This Is Us" terminerà con la sesta stagione: in arrivo il remake italiano "Noi"

“This Is Us“ terminerà ufficialmente dopo la sua sesta stagione. Ad annunciare la notizia il sito americano Variety, che conferma da fonti interne alla NBC, canale che produce e mette in onda lo show in America, che il programma non verrà rinnovato in seguito alla prossima serie. Negli Stati Uniti è attualmente in onda la stagione 5, mentre le riprese della sesta ed ultima serie sono previste per la prossima estate per la messa in onda nella stagione televisiva 2021/2022.

La notizia non è una enorme sorpresa per i fan dello show. Grazie alla sua immensa popolarità, già nel 2019 durante la messa in onda della terza serie, la NBC aveva ordinato altre tre stagioni del telefilm. Il team creativo dietro allo show aveva però confermato in diverse occasioni che intendevano concludere lo show con il suo sesto anno.

“This is Us” è stata un immediato successo di pubblico e critica fin dalla sua prima messa in onda avvenuta a settembre del 2016, mentre in Italia la serie è stata trasmessa su Sky sui canali Fox Life e Fox a partire dal novembre del 2016. Numerosi i premi vinti dallo show nel corso degli anni, tra cui tre SAG awards, due Emmy ed un Golden Globe.

La trama del drama si concentra sulla famiglia Pearson attraverso diverse decadi delle loro vite in tre archi temporali diversi, e vede protagonisti nei ruoli principali Milo Ventimiglia e Mandy Moore nei panni dei genitori Jack e Rebecca Pearson e Sterling K. Brown, Chrissy Metz, e Justin Hartley ad interpretare i loro tre figli gemelli in età adulta, Randall, Kate e Kevin.

Al momento è in produzione il remake italiano della serie, che andrà in onda su Rai 1 con il titolo “Noi“. La versione nostrana vedrà protagonista la coppia formata da Giacomo (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) ed i loro tre figli, Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone).