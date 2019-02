The Voice, Simona Ventura pronta per la nuova avventura: "Ringrazio Maria De Filippi ma in Rai ho un pezzo di cuore"

Simona Ventura è pronta per approdare a The Voice confermando così un ritorno in Rai dopo qualche anno di “stand by” televisivo. E’ stato solo grazie a Maria De Filippi che l’ha voluta a Selfie – Le Cose Cambiano, Amici e Temptation Island Vip che Simona è ritornata più forte che mai.

A tal proposito non potevano di certo mancare i ringraziamenti di Super Simo nei confronti di Queen Mary per aver fortemente creduto in lei quando, purtroppo, la sua carriera stava precipitando verso il declino. “Sono molto emozionata. Non riesco a rimanere distaccata e ferma dinanzi a questo nuovo percorso: in Rai c’è un pezzo del mio cuore che oggi torna a battere sul 2, ma prima devo dire grazie a Maria De Filippi per quello che ha fatto per me” ha svelato Simona in un’intervista a Chi.

Pronta per il debutto con la quarta edizione del talent show musicale “The Voice”, la conduttrice si è detta molto emozionata ma soprattutto stanca “Partiremo il 16 aprile, stiamo lavorando notte e giorno. Quest’anno oltre alla musica voglio vedere l’anima, le storie, il cuore dei concorrenti e dei giudici che saranno scelti. Anche le canzoni avranno un ruolo importante. Mi gioco la carta della sorpresa, non ci sarà nulla di già sentito o già visto” ha rivelato Simona.

Uno dei giudici del talent sarà quasi certamente, una vecchia conoscenza e collega proprio di Simona ovvero Morgan che con lei ha condiviso il tavolo della giuria di X-Factor. La conduttrice confessa però che la situazione è ancora work in progress, ma Morgan è un fuoriclasse e non solo nel ruolo di giudice visto che solo poche settimane fa, lo stesso, ha condotto uno speciale sui Queen da perdere la testa.

Sui nomi degli altri giudici invece c’è ancora il più stretto riserbo, anche se nelle scorse settimane si era vociferato di un ingaggio molto forte ovvero Asia Argento, ex moglie proprio di Morgan “Se potessi scegliere io prenderei Robbie Williams, ma la vedo difficile. Però chissà… magari arriva! E come ospiti musicali mi piacerebbe avere Tiziano Ferro o Claudio Baglioni, sarebbe il massimo” ha concluso Simona.