"The Voice Senior", tutto quel che c’è da sapere sul nuovo talent

Ormai in Italia sono anni che il palinsesto Rai propone il talent “The Voice“, uno show che ha proposto fino ad ora il meglio delle doti canore di ragazzi provenienti da tutta Italia e non solo. Ma a partire dal 2020, il palinsesto Rai ha deciso ufficialmente di cambiare le carte in tavola e di dare vita a un talent del tutto “giovane”.

Si tratta di un vero e proprio spin-off dello show originale, il quale è stato riformulato a causa di un format purtroppo poco apprezzato dal pubblico italiano. Innanzitutto “The Voice Senior” avrà una nuova dimora e cioè Rai 1 anzichè Rai 2 e alla conduzione come presentatrice ci sarà la bravissima Antonella Clerici, che darà il via ad una competizione carica di emozioni di persone ultrasettantenni. Ma scopriamo chi saranno i giudici di questa edizione.

Ci saranno cinque coach per quattro squadre e tra i giudici non mancano sicuramente gli “over”. Viene riconfermato anche stavolta Gigi D’alessio, affiancato dal rapper partenopeo Clementino, un vero e proprio mix sorprendente. Ma ci saranno altri due giudici di fama mondiale e cioè Al Bano, affiancato dalla figlia Jasmine e poi la grandissima Loredana Bertè.

Il format delle prime tre puntate è stato già presentato in precedenza e segue quella che è la tradizione originale del programma. Infatti le prime tre puntate saranno dedicate alle Blind Auditions e ogni coach dovrà formare la propria squadra con sei concorrenti. Poi sarà il turno delle Knock out, fase nella quale i concorrenti si sfideranno tra di loro con il coach chiamato a decidere chi andrà avanti.

Solo due concorrenti infatti approderanno alla finale del 20 dicembre. Il vincitore del programma potrà comporre in seguito una canzone con una major, la Universal, e potrà ottenere un vinile con tutti i brani cantati nel corso delle puntate. Quindi non manca più nulla, si parte con il nuovo format.