The Voice Senior torna su Rai 1 col botto. Ecco i dati Auditel del gennaio 2023

Venerdì 13 gennaio è tornato su Rai 1, con la sua terza edizione, The Voice Senior, il talent che vede in gara concorrenti over 60 esibirsi davanti al parterre di 4 giudici, condotto come sempre da Antonella Clerici. Quasi confermata in toto la giuria (Loredana Bertè, Clementino e Gigi d’Alessio presenti fin dalla prima edizione) con una sola new entry, quella dei Ricchi e Poveri al posto di Orietta Berti (impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip). Formula del tutto invariata, con sette puntate previste ed un’appendice finale di due puntate dedicata a concorrenti bambini.

Canale 5 ha invece mandato in onda la seconda stagione della fiction Fosca Innocenti, con Vanessa Incontrata e Francesco Arca impegnati a risolvere casi polizieschi nonchè a raccontare le loro vicende sentimentali.

Il responso del pubblico è stato nettamente a favore della proposta di Rai 1. Il ritorno di The Voice Senior ha conquistato 3.777.000 spettatori pari al 23.3% di share, mentre su Canale5 la prima puntata di Fosca Innocenti 2 ha tenuto davanti al video 2.568.000 spettatori con uno share del 15.3%. I risultati del talent di Rai 1 sono addirittura in crescita rispetto alla seconda stagione in onda nello stesso periodo dello scorso anno.

A convincere il pubblico, oltre alle buone esibizioni canore su brani molto noti e apprezzati dal pubblico e alle storie personali dei concorrenti, anche il clima che si è creato tra i 5 giudici, che alternano momenti di ilarità tra scherzi e battute tra loro pur non cadendo mai in un clima di tensione e di nervosismo (cosa che invece è solita accadere in qualsiasi talent).

La sfida tra le due proposte televise proseguirà nelle prossime settimane, scopriremo insieme se Antonella Clerici manterrà gli ottimi risultati della prima puntata o se Vanessa Incontrada con la sua Fosca Innocenti recupererà terreno con passare delle settimane.