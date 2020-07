"The voice senior" in arrivo con la conduzione di Antonella Clerici

Antonella Clerici potrebbe diventare nuovamente la protagonista della prima serata di Rai 1. Se ne parla da molto tempo di questa occasione, e finalmente sembra essere arrivato il suo momento. Il 2020 per l’ex conduttrice de il “Festival di Sanremo”, anche a causa del Coronavirus, è stato un anno di pausa.

L’ultimo programma condotto dalla Clerici è lo “Zecchino d’Oro”, conosciuto come il Festival Internazionale della canzone del bambino. Sempre nel 2019 ha poi condotto “Zeffirelli – L’ultimo sogno: La Traviata” e “Ballata per Genova”, insieme ad Amadeus, Lorella Cuccarini ed i comici Luca e Paolo.

Il futuro di Antonella Clerici

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal sito “Tv Blog”, Antonella Clerici è pronta a sbarcare nuovamente in televisione. Nel periodo della fine di novembre e l’inizio di dicembre potrebbe andare in onda “The voice senior“, l’ex talent show di Rai 2 cancellato nel 2019 dopo gli scarsi risultati ottenuti da Simona Ventura insieme ai quattro giudici Gigi D’Alessio, Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan.

Ma al momento i lavori si troverebbero ancora in uno stato embrionale: “Il programma sarebbe in fase di scrittura e di ideazione, a partire dai coach che nel corso delle 5-6 puntate previste andranno ad animare la gara guidata da Antonella Clerici. Questa nuova trasmissione sarà prodotta in collaborazione con Fremantle, la realizzazione avverrà presso il Centro di produzione Rai di Milano, da dove verrà trasmesso anche il nuovo varietà del mezzogiorno della Rete 1 La casa a mezzogiorno anch’esso condotto da Antonella Clerici”.

Nelle scorse settimane si è ipotizzato il nome de “Casa nel bosco” invece di “La casa a mezzogiorno”, e sarebbe dovuto andare in onda direttamente dalla casa di Antonella Clerici, situata nel piccolo comune di Arquata Scrivia. Alla fine però i vertici Rai, oltre a scegliere il secondo nome, hanno optato per gli studi di produzione Rai di Milano, dove probabilmente verranno registrate anche le puntate di “The voice senior”.