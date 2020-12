The Voice Senior 2020: Erminio Sinni è il vincitore. Il team di Loredana Bertè abbraccia la vittoria

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - Il talent show "The Voice Senior" ha arricchito il palinsesto di casa Rai che grazie alla mitica Antonella Clerici è riuscita a sbaragliare la concorrenza. I talenti in gara hanno dimostrato che nella vita non bisogna mai perdere la speranza e soprattutto la forza per realizzare i propri sogni. La storia di ogni concorrente testimonia che la musica non ha età e che non conosce nessun limite.