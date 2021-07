The Voice Senior 2, Orietta Berti prende il posto di Al Bano e Yasmine Carrisi

Orietta Berti prenderà il posto di Al Bano e Yasmine Carrisi come giudice nella seconda edizione del talent show The Voice Senior. Almeno queste sono le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore dal noto portale web specializzato in notizie riguardanti il mondo dello spettacolo TvBlog.it. Per la cantante, quindi, si apre una nuova pagina professionale.

Continua senza sosta la rinascita professionale dell’artista che, dopo la partecipazione all’edizione 2021 del Festival di Sanremo, ha stretto un sodalizio professionale con due numeri uno della canzone italiana: Fedez e Achille Lauro. I tre cantanti, infatti, hanno collaborato per la realizzazione del brano ‘Mille’.

Quest’ultimo è diventato il tormentone estivo per eccellenza, mantenendosi da diverse settimane ormai ai vertici delle classifiche. E chissà se a decidere per l’avvicendamento nella giuria di The Voice Senior non abbia contribuito anche il recente successo che la Berti ha ottenuto negli ultimi tempi.

Il programma sarà ancora una volta condotto da Antonella Clerici e la data prevista per la messa in onda è per il 19 novembre. Chi sono gli altri coach di The Voice Senior 2? Oltre alla Berti, a far parte del cast ci saranno anche altri due pilastri della musica italiana: Loredana Berté e Gigi D’Alessio.

Ma non saranno i soli. Ad aggiungersi agli artisti già menzionati anche un cantante molto amato dai giovanissimi. Di chi stiamo parlando? Di Clementino. Sembra che alla Berti sia stato proposto in precedenza di sostituire Salemme a Tale e Quale Show. La cantante però ha optato per fare la coach, quindi insegnare ai talenti del programma.

Il talent show si articolerà in 6 puntate. La Rai crede molto nel programma che ha visto il suo debutto lo scorso anno, sepre nella stagione autunnale. A differenza però della prima edizione, è prevista una puntata in più. Una gioia per i fan del programma.