"The Voice of Italy" a rischio cancellazione. Sfera Ebbasta non gradito come giudice

Simona Ventura potrebbe vedere compromesso il suo ritorno in Rai con il programma The Voice of Italy dal momento che l’amministratore delegato di Rai 2, Salini non vedrebbe di buon occhio la partecipazione del rapper Sfera Ebbasta come giudice del talent soprattutto dopo la tragedia occorsa a Corinaldo.

A rendere note le indiscrezioni il blog di Dagospia che fa notare anche che The Voice of Italy sembra essere scomparso dalla programmazione di Rai 2. Sfera Ebbasta, dopo la tragedia di Corinaldo, è stato sicuramente molto attaccato e criticato e la sua partecipazione al talent non sarebbe di certo gradita ad alcuni vertici di Viale Mazzini.

La scelta dell’amministratore Salini sembra aver mandato su tutte le furie il direttore Carlo Freccero che, a quanto si vocifera, sembra intenzionato a dimettersi se non verrà attuato un confronto risolutivo con i vertici della Rai. Intanto, ad alimentare i rumor sulla cancallazione di The Voice of Italy, anche il servizio fotografico con tutti i coach del talent ma soprattutto con la conduttrice Simona Ventura.

Accanto a lei infatti sono stati convocati per il momento Gué Pequeno, Morgan ed Elettra Lamborghini mentre per quanto riguarda la partecipazione come giudice di Sfera Ebbasta resta tutto da decidere. Simona Ventura si era detta molto carica per questa sua nuova avventura e nei giorni scorsi, aveva dimostrato di essere orgogliosa del suo ritorno in Rai dopo un periodo a Mediaset.

A tal proposito non aveva mancato di ringraziare Maria De Filippi per l’opportunità concessale con Selfie, Amici e non ultima Temptation Island Vip. In attesa di conoscere quali saranno le sorti di The Voice of Italy su Rai 2 per il momento dietro le quinte del programma si sta decidendo se confermare o meno il rapper che, a seguito delle vicende di Corinaldo, ha dato giustificazioni poco chiare in merito alla tragedia.