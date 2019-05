"The Voice", Morgan attacca Gigi D’Alessio: "Mandi avanti una famosa e non una mamma di cinque figli?"

È iniziata la “Battle” nell’ultimo appuntamento del noto programma di casa Rai “The Voice” condotto dalla conduttrice Simona Ventura. Una puntata prettamente incentrata quindi sugli scontri diretti tra le varie fazioni in gara, che anticipano le semifinali che si terranno al prossimo appuntamento dello show.

E in tema di “battaglia” i due cantanti Morgan e Gigi D’Alessio non sono andati di certo per il sottile dando vita ad una accesa discussione. Di fatto la diatriba è scaturita proprio dallo scontro in gara tra Elisa Gaiotto, in arte Elisa G., e l’altra concorrente Elisabetta Pia Ferrari, entrambe le ragazze fanno parte del “Team” di D’Alessio, sfindandosi per conquistare il posto in semifinale.

La sfida è stata fatta sulla famosa canzone di Mina “Volevo scriverti da tanto“, ed entrambe le partecipanti hanno regalato una splendida performance al pubblico di Rai 2, è stato un momento molto intenso in entrambe le esibizioni, ed hanno sorpreso non poco i coach.

Ma in semifinale c’è posto per una sola persona del “team” e il cantante napoletano D’Alessio sceglie Elisa G., provocando un forte disappunto di Morgan che invece avrebbe preferito la concorrente avversaria Elisabetta Pia Ferrari. Secondo il parere di Morgan infatti la scelta di Elisabetta sarebbe stata non solo più giusta dal punto di vista di performance, ma soprattutto dal punto di vista etico.

Infatti Elisabetta Pia Ferrari è una madre ventinovenne di ben 5 figli, e dal canto di Morgan la scelta sarebbe stata molto più giusta se fosse ricaduta su Elisabetta, considerando anche che Elisa G. invece di anni ne ha 34 ed è già molto famosa in Sud America. Ma è proprio in merito a queste due caratteristiche sul conto di Elisa Gaiotto che D’Alessio ha espresso il suo parere, in risposta alla dura affermazione di Morgan: “Lei si sta giocando una chance, potrebbe essere la sua ultima opportunità“.

La risposta del cantante Napoletano ha infuriato Morgan, portando la tesi che una madre cosi giovane con tanti figli da sfamare ha di certo maggiori necessità di lavoro; D’Alessio controbatte affermando che in un talent show come per l’appunto “The Voice” a fare la differenza non è la propria condizione di vita bensì il talento.

A calmare gli animi che si stavano surriscaldando è stato il doveroso intervento di Simona Ventura che ha commentato: “Hai colpito tutti, me in primis: per una cantante come te, quando si chiude una porta, si apre un portone” rivolgendosi ad Elisabetta.