The Voice, i rumors sul costo di 1 milione a puntata e Simona Ventura come autrice: è polemica

Simona Ventura, la popolare conduttrice televisiva che nel 2018 ha ottenuto un grande successo con il datign show di Canale 5 “Temptation Island Vip”, lascerà Mediaset per far rientro dopo tanti anni in Rai, dove condurrà il celebre talent musicale di Rai 2 “The Voice of Italy”, sostituendo quindi Costantino Della Gherardesca.

Mentre la notizia sarà ufficializzata nel corso della conferenza stampa del prossimo palinsesto, già imperversano le polemiche sul web, dove si sono rincorse voci circa i costi astronomici che avrebbe il programma, che si aggirerebbero intonorno al milione di euro a puntata. Rumors riportati da diversi siti online e ripresi anche dal politico Michele Anzaldi.

Il botta e risposta sui costi del programma

Quanto costerà “The Voice of Italy”? Sul tema si è interrogato anche Michele Anzaldi che con un post sul suo profilo su un noto social network di condivisione ha ipotizzato perfino di presentare un’interrogazione alla Vigilanza, in tal senso le sue parole: “È vero che la nuova stagione di The Voice of Italy costerà la cifra spropositata di 1 milione di euro a puntata? È vero che questa produzione faraonica, affidata ad una società esterna che peraltro produce anche la trasmissione concorrente X Factor su Sky, è stata espressamente richiesta dal neo direttore di Rai2 Freccero?“.

Ma non è finita qui perché il politico si domanda ancora come possa essere possibile un costo così alto a puntata per una trasmissione che nell’ultima edizione non ha raggiunto grandi risultati. A commentare le parole del politico è il direttore di Rai 2 Carlo Freccero che ai microfoni dell’Ansa dice: “Leggo sul profilo Facebook di Michele Anzaldi un delirante post“.

Poi Freccero ha proseguito dicendo: “forse ha già iniziato a festeggiare la fine dell’anno prematuramente e commenta notizie infondate e calunniose su cui cercherò di chiedere alla Rai di agire in sede legale” – quindi Freccero avrebbe commentato la notizia sui costi dicendo – “Alla notizia, uscita su Dagospia, del costo di 1 milione a puntata per il programma The Voice: falso, falso, falso“.

Dunque sarebbero solo notizie infondate, anche se nelle ultime ore è ciroclata la voce che darebbe per certa Simona Ventura anche come autrice del programma. Super Simo è ora pronta per ritornare in pole position e riprendersi tutti i programmi che conduceva un tempo?