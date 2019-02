The Voice, Carlo Freccero: "Andrà in onda il 23 aprile senza Sfera Ebbasta"

In questi giorni si è parlato molto di una possibile cancellazione di “The Voice” sul palinsesto di Rai 2. I malumori nascono da quando inizia a mormorare la possibilità di vedere Sfera Ebbasta come giudice del talent show, con l’AD Fabrizio Salini che avrebbe bloccato la presenza del trapper nella trasmissione dopo i fatti di Corinaldo.

Il tutto è peggiorato da quando Fremantle, la società britannica che si occupa di produzione e distribuzione televisiva, si è sfilata dal progetto di “The Voice“. A rompere il silenzio su questa vicenda è Carlo Freccero, l’attuale direttore di Rai 2, che ha voluto confermare la sesta edizione del talent show, dando anche la data ufficiale.

Le parole di Carlo Freccero

Ai microfoni di Adnkronos, il direttore di Rai 2 conferma la messa in onda della trasmissione: “Si farà e inizierà il 23 aprile. Noi assolutamente non rinunciamo a ‘The Voice’. E’ vero che avevo dato l’ok su Sfera Ebbasta ma poi il protocollo del politicamente corretto ha prevalso. Io spero che Fremantle ci ripensi perché è una produzione che è garanzia di qualità e performance”.

Carlo Freccero ha poi voluto spiegare il progetto di The Voice: “La prima scelta è stata Simona Ventura, conduttrice e centro di gravità del programma. Poi, dopo il successo dello speciale di Morgan sui Queen, abbiamo pensato a lui come coach. A Fremantle ho chiesto una giuria in grado di portare quel pubblico giovanile che non guarda più la Rai, che segue Sky o piattaforme tipo Netflix e Amazon. Loro mi hanno proposto Sfera Ebbasta, Gué Pequeno e Elettra Lamborghini”.

Nella stessa intervista Carlo Freccero conferma quindi l’assenza di Sfera Ebbasta nel progetto di “The Voice“, rivelando che dalla prossima settimana i dirigenti di Viale Mazzini studieranno un nome che può affiancare nel modo possibile il trio formato da Morgan, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini. Per il momento, non conosciamo i nomi che possano sostituire Sfera Ebbasta, ma con tutta probabilità si cercheranno cantanti sullo stesso genere.