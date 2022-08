"The Umbrella Academy" finirà con la quarta stagione

Ascolta questo articolo

Il gigante dello streaming Netflix ha confermato il rinnovo di “The Umbrella Academy” per la quarta stagione, annunciando anche che si tratterà dell’ultima serie per il popolare telefilm. A confermare la notizia, lo showrunner e produttore esecutivo del popolare show, Steve Blackman.

“Sono felice che i fan, incredibilmente fedeli, di The Umbrella Academy potranno vedere una fine degna per il viaggio dei fratelli Hargreeves, che abbiamo iniziato cinque anni fa“, ha commentato l’autore, aggiungendo che “Però, prima di arrivare a quella conclusione, abbiamo davanti a noi una incredibile storia per la quarta stagione, che lascerà a fiato sospeso gli spettatori fino agli ultimi momenti“.

Per la quarta ed ultima serie, faranno ritorno tutti gli attori principali dello show, tra cui gli interpreti dei sette fratelli Hargreeves, Elliot Page (Victor), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Five), Justin H. Min (Cinque), il padre adottivo dei super fratelli Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) e Ritu Arya (Lila). Ulteriori membri del cast che faranno ritorno o si aggiungeranno allo show saranno annunciati in seguito.

La prima stagione di “The Umbrella Academy” ha debuttato su Netflix il 15 febbraio 2019, con un grande successo di pubblico e critica. Immediata la notizia del rinnovo dello show per una seconda serie, che arrivò a luglio del 2020, mentre il 22 giugno del 2022, con ritardi causati dalla pandemia di Covid-19, è stata pubblicata invece la terza stagione. Lo show è tratto da un fumetto scritto da Gerard Way, cantante del gruppo americano My Chemical Romance

In concomitanza con la notizia del rinnovo dello show, Netflix ha annunciato che collaborerà nuovamente con Blackman e la sua nuova casa di produzione Irish Cowboy Productions. L’autore televisivo ha in progetto di adattare un telefilm basato sul videogioco della PlayStation “Horizon Zero Dawn“, oltre ad una serie fantascientifica intitolata “Orbital“.