"The Promised Neverland" sbarca su Amazon Prime Video dal 17 maggio

Tra i manga più apprezzati degli ultimi anni troviamo sicuramente “The Promised Neverland“, scritto da Kaiu Shirai e pubblicato per la prima volta sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump. In Italia invece viene distribuito da J-Pop rilasciando il primo numero il 31 gennaio 2018 e terminando con il ventesimo il 31 marzo 2021.

Oltre ad aver riscosso un enorme successo in Italia, il manga ha ottenuto dei numeri da capogiro anche in tutto il mondo. Infatti, a partire dal mese di dicembre 2020, “The Promised Neverland” riesce a vendere oltre 26 milioni di copie, in cui vengono compresi gli acquisti in digitale.

La seconda stagione di The Promised Neverland

A oggi in Italia è disponibile, sulle piattaforme di streaming Netflix, Amazon Prime Video e VVVVID la prima stagione formata da dodici episodi di “The Promised Neverland” in cui viene raccontata la storia di tre bambini di nome Emma, Norman e Ray che vivono in un orfanotrofio ove è impossibile vedere il mondo esterno dal momento che è circondato da un’enorme fortificazione in cui non ci si può avvicinare.

La Dynit, l’editore di manga e anime in Italia, ha annunciato con un comunicato su Facebook l’uscita della seconda stagione doppiato interamente in italiano di “The Promised Neverland”, composta da 11 episodi, dal 17 maggio 2021 sulla piattaforma Amazon Prime Video. Infatti, fino a quest’oggi, era disponibile solamente in lingua originale con sottotitoli in italiano su VVVVID.

Un piccolo riassunto dei prossimi episodi viene pubblicato dal sito “Just Nerd”: “Fuori dalla realtà che per anni hanno chiamato casa incontrano piante e animali che non hanno mai visto e sono braccati dai demoni. Il mondo esterno è così bello eppure così crudele da affrontare. Ma i bambini si rifiutano di arrendersi, guidati verso il desiderio di una vita migliore solo da un messaggio di William Minerva e dalla penna che Norman ha lasciato loro”.