The Last of Us, ufficializzato il cast della serie TV ispirata al noto videogame

La serie TV è tratta da un noto videogame della Naughty Dog pubblicato in esclusiva su PlayStation 3 nel 2013 e poi riproposto in seguito anche su PS4. La trama non poteva che riprendere personaggi, ambienti e situazioni già familiari ai gamers.

Nel giugno 2020, è stato pubblicato, solo per PlayStation 4, The Last of Us: Parte 2 ambientato a cinque anni dopo gli eventi della fine del primo gioco. La civiltà moderna è stata distrutta da una feroce pandemia circa vent’anni prima dell’inizio dell’avventura.

Joel, uno dei sopravvissuti, è un trafficante e viene assunto per consegnare un’adolescente (Ellie) alla milizia militare ( Luci) che si oppone al regime totalitario di coloro che si sono trasformati in seguito al contagio.

Le cose prò non vanno secondo i piani e la Luci non perdona ma anche le autorità militari ufficiali sanno essere estremamente spietate e pericolose. Un compito che pareva semplice si trasforma in una vera e propria fuga in cui i due protagonisti dovranno imparare a fidarsi l’uno dell’altro e a collaborare per poter sopravvivere.

Attori protagonisti e indiscrezioni sulla puntata pilota

Il cast sembra omai ufficiale. Pedro Pascal noto per le sue precedenti interpretazioni in Game of Thrones e Narcos, nonchè protagonista di The Mandalorian, vestirà i panni dell’intrepido Joel. La protagonista femminile, Ellie, sarà invece Bella Ramsey che ha già recitato con Pascal sul set di Games of Thrones dove interpretava la bellissima ma fredda e spietata Lyanna Mormont.

La notizia è stata confermata da Neil Druckmann, sceneggiatore, direttore creativo e co-creatore della saga, tramite un tweet. Come prevedibile gli amanti del videogames si divono in due gruppi, chi apprezza la scelta e chi commenta in modo poco lusinghiero sugli attori prescelti. In passato erano trapelate indiscrezioni su nominativi differenti come il già premio oscar Mahershala Ali.

La serie è stata annunciata nel mese di Marzo dello scorso anno scatenando la gioia di migliaia di appassionati ma la pandemia ha rallentato il procedere dei lavori. A dirigere la puntata pilota della serie sarà, Kantemir Balagov, giovane e promettente regista russo, anche se non è da escludere un possibile ritorno della coppia Mazin-Renck per le puntate successive.

Il musicista Gustavo Santaolalla, già autore della colonna sonora originale del videogame si occuperà anche della parte musicale della serie. L’uscita della serie è prevista tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.