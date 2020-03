The Last of Us diventa una serie TV di HBO: Craig Mazin promette che Ellie sarà gay

The Last of Us, videogioco horror action-adventure sviluppato da “Naughty Dog” su Playstation, diventerà ben presto una serie tv per Home Box Office, un’azienda statunitense sussidiaria di WarnerMedia, che gestisce l’omonima rete televisiva e Cinemax.

Ci sono sin da subito delle enormi aspettative su questa serie televisive, poiché alla regia troveremo Craig Mazin. Il produttore cinematografico è ricordato soprattutto per aver ideato “Chernobyl“, una miniserie televisiva statunitense e britannica con la regia di Johan Renck, in cui si racconta la storia del disastro di Černobyl’ a oltre 30 anni dall’accaduto.

Le prime indiscrezioni sulla serie

L’adattamento televisivo vedrà anche il coinvolgimento di Neil Druckmann, scrittore, programmatore e vicepresidente di “Naughty Dog”, mentre Carolyn Strauss e Evan Wells, presidente di Naughty Dog, saranno i produttori esecutivi. La serie televisiva di “The Last of Us” è il primo progetto in cui sarà coinvolta “PlayStation Productions“, casa di produzione controllata da “Sony Pictures” che avrà come obbiettivo quello di trasformare i videogiochi in film o serie tv.

Come riportato da “Movieplayer”, alcuni follower hanno chiesto a Craig Mazin di non modificare la sessualità di Ellie (“Non cancellate quella rappresentazione, per favore”) e lo sceneggiatore ha risposto in maniera chiara e decisa alla richiesta: “Avete la mia parola”.

Sul web, come riporta “Ilbosone”, ci sono degli utenti che stanno proponendo già alcuni nomi agli sceneggiatori. Molto difficilmente vedremo Troy Baker e Ashley Johnson nei panni di Joel ed Ellie, ma tra i nomi più gettonati che possono prendere il loro posto troviamo Tom Holland ed Ellen Page.

Se per la serie televisiva manca ancora molto tempo, la data di uscita di “The Last of Us Part II” si avvicina sempre di più. Infatti, se non ci saranno ulteriori rinvii, si potrà giocare nuovamente nei panni di Joel ed Ellie il 29 maggio 2020, su Playstation 4 e Playstation 4 Pro.