"The last Czars", arriva la nuova serie sulla famiglia dei Romanov

In seguito alla fine di importanti eventi e fatti storici, il tempo gioca a favore in quanto permette di analizzarli e raccontarli con un certo distacco. E’ proprio quanto succede a una nuova serie dedicata alla famiglia russa dei Romanov. Stiamo parlando di The last Czars, firmata da Netflix, ma che è possibile vedere su Amazon Prime Video.

Una sorta di docu-drama che mescola il periodo storico ambientato nella Russia tra il 1894 e il 1918, in cui si raccontano gli episodi e i fatti concernenti la Rivoluzione d’Ottobre, ma anche tutti gli effetti che questa rivoluzione ha comportato nella società, nella famiglia dei Romanov stessa, ma anche nel passato, oltre ai tantissimi echi che ha avuto e continua ad avere sulla contemporaneità.

Finora gli spettatori hanno potuto ammirare, in base al cinema e alle serie, un volto romantico e più “leggero” della saga di questa famiglia, soprattutto la storia relativa all’unica sopravvissuta, ovvero Anastasija Romanov, impersonata da Ingrid Bergamn nel film del 1956 per la regia di Anatole Litvak. A differenza delle altre, questa serie si concentra molto di più sui fatti storici che hanno portato al declino del potere aristocratico della famiglia e di tutti i monarchi.

Si tratta di un prodotto, una serie che racconta di questa nobile famiglia durante il periodo pre-sovietico. In questa nuova serie, si mescolano il sentimento, ovvero la storia d’amore tra lo Zar Nicola II e la Zarina Alexandra, senza dimenticare l’aspetto politico, ovvero i vari errori che hanno commesso quando erano al potere in quanto non sono stati in grado di governare una nazione intera.

The last Czars racconta il contrasto mai sopito tra i nobili e la classe operaia, oltre al confronto tra due ere: la moderna, dovuta alla rivoluzione del 1917 e quella legata alle vecchie aristocrazie che non vuole smuoversi dai propri prìncipi. Una serie che parte dal passato per raccontare il presente e renderla più attuale che mai.