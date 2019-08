The Last Concert, annullato il concerto di Ennio Morricone in prima serata su Rai 1

Ennio Morricone, per festeggiare i 90 anni compiuti lo scorso novembre e per salutare il suo pubblico, ha realizzato l’ultima tournée dal titolo “The last concert” che si è conclusa alle Mura Storiche di Lucca il 29 giugno 2019 dopo essere passata anche per l’Arena di Verona e le Terme di Caracalla. In tutte le date Morricone ha diretto un’orchestra di 200 elementi portando sul palco tutti i brani più belli della sua carriera di compositore.

Il 21 Settembre proprio il concerto a Lucca doveva essere trasmesso come evento speciale su Rai 1 con la voce narrante di Carlo Conti. Purtroppo il maestro ha preferito rinunciare considerando troppo impegnativo partecipare alla serata e probabilmente anche per non sottostare alle imposizioni dei tempi televisivi.

Quest’evento doveva essere una celebrazione del suo grande genio musicale ricordando che ha venduto oltre 70 milioni di dischi e composto più di 500 colonne sonore per il cinema. Infatti il suo nome sarà per sempre legato a quello di Sergio Leone e di Giuseppe Tornatore anche se ha collaborato con altri registi di grande fama come John Carpenter, Brian De Palma, Elio Petri, Gillo Pontecorvo, Oliver Stone e Roland Joffé. Nel 2007 ha ricevuto l’Oscar alla carriera dalle mani di Clint Eastwood.

Dopo questa decisione la Rai dovrà trovare un altro spettacolo per la prima serata di settembre in attesa del ritorno di Ulisse con Alberto Angela, prevista per il 28 Settembre con sei nuove puntate.

La serata dedicata a Morricone si sarebbe inserita in una serie di eventi musicali tra cui uno show con protagonista Andrea Bocelli condotto da Serena Rossi il 14 Settembre dal titolo “Ali di libertà”, una serata con Il Volo prevista per il 9 Ottobre ed uno speciale dedicato ai Queen in data da definire.

Al momento sono confermati solo la serata benefica Una serata di stelle per il Bambino Gesù condotta da Amadeus il 20 Novembre dalla Sala Nervi in Vaticano per i 150 anni dell’ospedale, l’evento Unicef Prodigi con Flavio Insinna il 27 Novembre e la maratona Telethon dal 14 al 21 Dicembre con Antonella Clerici.