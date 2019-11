The King: dal 1° novembre disponibile su Netflix

Dal 1° novembre sarà disponibile su Netflix il film “The King“. Il film è stato scritto da David Michôd, che lo ha anche diretto, e Joel Edgerton. Il film è un adattamento dell’opera di William Shakespeare Henry V e trattera gli eventi descritti nell’opere “Henry IV Part 1”, “Henry IV Part 2″ e “Henry V”, quindi della gioventù del ribelle principe Hal, che ha lasciato la vita di corte per una tra la gente comune e la sua ascesa al trono come Enrico V dopo la morte del padre Enrico IV.

Inoltre il film racconta della celebre Battaglia di Azincourt e del meraviglioso monologo di San Crispino, che molti ritengono il più bello di tutta la produzione Shakespiriana e che ripotiamo di seguito: “Ogni brav’uomo racconterà al figlio, e il giorno di Crispino e Crispiano non passerà mai, da quest’oggi, fino alla fine del mondo, senza che noi in esso non saremo menzionati; noi pochi. Noi felici, pochi. Noi manipolo di fratelli: poiché chi oggi verserà il suo sangue con me sarà mio fratello, e per quanto umile la sua condizione, sarà da questo giorno elevata, e tanti gentiluomini ora a letto in patria si sentiranno maledetti per non essersi trovati oggi qui, e menomati nella loro virilità sentendo parlare chi ha combattuto con noi questo giorno di San Crispino!“.

Il ruolo del protagonista Principe Hal/Enrico V è interpretato dall’attore franco-statunitense Timothée Chalamet, conosciuto al grande soprattutto per l’interpretazione di Elio Perlman nel film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino che gli ha valso anche una canditatura agli Oscar nella sezione miglior attore protagonista. L’attore aveva solo 22 anni e ciò lo ha reso il terzo attore più giovane di sempre a ricevere una candidatura in questa categoria.

Ad interpretare il ruolo del re Enrico IV è invece l’attore australiano Ben Mendelsohn; Robert Pattinson, conosciuto per il ruolo del vampiro Edward Cullen nella saga cinematografica Twilight, interpreta il ruolo del Delfino di Francia, mentre sua sorella Caterina di Valois è interpretata da Lily-Rose Depp, figlia primogenita del divo di Hollywood Johnny Depp e dell’attrice e cantante francese Vanessa Paradis. Joel Edgerton interpreta l’iconico ruolo di Falstaff.

Il set è stato anche galeotto per i protagonisti. Pare infatti che Timothée Chalament e Lily-Rose Depp sia siano proprio innamorati sul set. Bellissimi e discreti hanno sfilato sul tappeto rosso alla Mostra del Cinema di Venezia, per poi essere fotografati a Capri per una breve vacanza sull’isola campana.

Le critiche del film sono state positve, così come le recensioni di chi l’ha potuto vedere nelle poche sale selezionate in cui è stato possibile vederlo. Se queste sono le premesse, non ci resta che vederlo su Netflix.