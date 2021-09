The Ferragnez, la serie: Fedez e Chiara Ferragni annunciano la loro serie tv

“Tra poco io e la Ferry dobbiamo dirvi qualcosa…“, queste le parole postate su Instagram da Fedez dopo l’annuncio della nuova canzone, in uscita venerdì, scatenando la curiosità dei followers della coppia più seguita d’Italia.

C’è chi ipotizzava una terza possibile gravidanza da parte di Chiara, subito smentita dal marito dell’influencer, ed effettivamente sarebbe stata una notizia un po’ bizzarra visto che la famiglia si è allargata da poco con l’arrivo di Vittoria. Dopo pochi minuti è arrivato l’annuncio che ha spiazzato i fan: i Ferragnez faranno una serie TV sulla loro vita e sulla loro famiglia.

Dopo il successo alla conduzione di LoL, infatti, Fedez vedrà un altro dei suoi progetti in uscita su Prime Video, piattaforma streaming creata da Amazon.

Quando uscirà? Ecco cosa sappiamo

Fedez con un post raffigurante il trailer della serie “The Ferragnez: la serie” ha annunciato che sarà rilasciata a Dicembre: ancora però non sembra esserci una data certa e sarà disponibile in 240 paesi.

Sarà composta da 8 episodi in cui verranno illustrate e raccontate le avventure quotidiane della famiglia, come sono arrivati al loro successo e alcuni aneddoti ancora inediti al mondo del web, riguardanti soprattutto il periodo vissuto in lockdown per la pandemia da Covid-19 e la seconda gravidanza di Chiara, fino alla nascita della piccola Vittoria.

Tramite un comunicato stampa, Prime Video rende noti alcuni dettagli della serie:

“Racconterà in veste inedite scene emozionanti della vita di Chiara Ferragni e Fedez, in veste ironica e con momenti delicati, toccanti. Ma i protagonisti non saranno solo Fedez e Chiara, ma tutte le persone che quotidianamente vivono e hanno a che fare con la loro vita, dai piccolini di casa alla sorella Valentina, sarà un bel ritratto di famiglia“.

Chiara tramite Instagram esprime tutta l’emozione per il progetto. “We did It!” annuncia Chiara Ferragni con un post su Instagram, piattaforma su cui ogni giorno condivide gran parte della sua vita. “Non posso spoilerarvi nulla, ma non vedo l’ora che vada online, sono sicura che vi piacerà!“.