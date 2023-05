"The Ferragnez 2", cos’è questa storia di Chiara Ferragni e Jared Leto?

Chiara Ferragni e Fedez, la celebre coppia che ha conquistato i social media con la loro vita di lusso e glamour, sono pronti a stupire ancora una volta il loro pubblico. Dopo aver condiviso la loro quotidianità attraverso i reel e le storie su Instagram, i Ferragnez sono pronti a portare la loro avventura su un altro livello: la televisione.

“The Ferragnez 2” è il nuovo progetto che racconta un anno stupendo ma anche impegnativo da un punto di vista umano e professionale. La seconda stagione dello show, disponibile su Prime Video, si presenta come un’estensione di quello che abbiamo visto sui loro profili social, arricchito da contenuti extra e da scene ispirate ai famosi docu-reality.

Le prime quattro puntate di “The Ferragnez 2” sono state rilasciate il 18 maggio, mentre le restanti tre saranno disponibili il 25 maggio. Inoltre, è prevista una puntata speciale dedicata al festival di Sanremo dopo l’estate. Questo nuovo sguardo sulla vita della golden couple dei social media permetterà ai fan di scoprire nuovi dettagli e momenti esclusivi.

La serie televisiva dedica ampio spazio alla malattia di Fedez e al coraggio con cui lui e la sua famiglia hanno affrontato la lotta contro il cancro. Ma non mancano momenti leggeri e divertenti, come quello in cui Fedez fa uno spoiler sulla vita privata di Chiara. Durante una simpatica discussione sulle loro ammirazioni per i personaggi famosi, Fedez menziona la sua venerazione per la modella Gigi Hadid. La risposta di Chiara è pronta e scherzosa: “Basta con questa cosa di Gigi Hadid. Farò la stessa cosa con dei fighi. C’è Jared Leto“.

La bomba scoppia quando Fedez rivelà: “Tu però ci sei uscita con Jared Leto“. L’imprenditrice digitale cerca di smorzare la situazione, spiegando che non sono mai usciti insieme, ma che si sono solo scritti dopo una festa di Halloween a cui aveva partecipato. Tuttavia, l’idea di vedere Chiara Ferragni e Jared Leto passeggiare insieme per Hollywood Boulevard non può che alimentare la fantasia dei fan.

Questa piccola rivelazione ha scatenato la curiosità dei fan, che si chiedono se ci sia stato un breve flirt tra la famosa influencer italiana e l’affascinante attore americano. Mentre attendiamo ulteriori dettagli sulla vicenda, non possiamo fare a meno di ammirare la complicità e l’umorismo che caratterizzano la coppia Ferragnez.