The Crown: Elizabeth Debicki si unisce al cast

Sono giorni di novità e di annunci in casa Netflix: è stata annunciata l’attrice che interpreterà la principessa Diana nelle ultime due stagioni della serie tv The Crown. L’attrice in questione è l’australiana Elizabeth Debicki, che vedremo tra pochi giorni nelle sale nel film di Christopher Nolan Tenent, che ha commentato su twitter la notizia così: “Lo spirito della principessa Diana, le sue parole e le sue azioni vivono nel cuore di così tante persone. È un vero privilegio e un onore entrare a far parte di questa serie magistrale, che mi ha assolutamente affascinato dall’episodio numero uno”.

Il personaggio di Lady Diana sarà presentato nel corso della quarta stagione che dovrebbe arrivare su Netflix ad ottobre, e sarà interpretato dalla giovane debuttante Emma Corrin. Nella quarta stagione saranno raccontati i primi anni della principessa del Galles, la sua felicità di ragazzina e l’incontro con il principe Carlo, interpretato da Josh O’Connor, che ha sorpreso tutti con la sua interpretazione nella terza stagione.

Nella terza stagione è stata infatti mostrata la vita sentimentale del principe Carlo prima del matrimonio, ed in modo particolare la relazione con Camilla Shand, che è stata interpretata dall’attrice Emerald Fennel.

Mentre nella quinta e sesta stagione Elizabeth Debicki dovrà raccontare, secondo le anticipazioni, la seconda vita della principessa Diana con l’insorgere dei problemi familiari, dei tradimenti, del divorzio fino ad arrivare alll’incidente che nel 1997, sotto il ponte dell’Alma a Parigi, le è costato la vita.

Ancora non si sanno tutti gli altri attori che faranno parte del cast delle ultime due stagioni, essendo stati annunciati solo Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta II, Lesley Manville nel ruolo dell sorella della sovrana, la principessa Margaret ed infine negli scorsi giorni è stato snnunciato l’ingresso nel cast di Jonathan Pryce che interpreterà il principe Filippo.