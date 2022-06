“The Boys 3, Herogasm": è davvero uno degli episodi più osé della TV?

Ascolta questo articolo

Da quando lo scorso venerdì 24 giugno è disponibile “Herogasm” si è acceso un dibattito sui contenuti sessualmente espliciti contenuti nel sesto episodio della terza stagione di “The Boys”, la serie cult su Prime Video. I fan, che lo hanno visto, sono rimasti davvero perplessi sulla presunta carica erotica, soprattutto se si considera il grande dibattito mediatico che ha preceduto la messa in onda della puntata.

“Herogasm”, tradotto in italiano con il cacofonico “Eroegasmo”, non è un filmino porno, ma un momento di televisione in streaming decisamente spinto e senza peli sulla lingua, così come si è presentata sin qui tutta la serie:

politicamente scorretta,

violenta,

scurrile.

Sostanzialmente i protagonisti dell’episodio si danno appuntamento non per parlare del destino del mondo, ma bensì per unirsi in un’ammucchiata e dare sfogo alle proprie pulsioni, qualunque esse siano. Unica regola: non sono ammesse telecamere!

La caricatura dell’erotismo e del porno

Per chi non avesse ancora visto “Herogasm” è necessario affermare e sottolineare che le piattaforme streaming come Prime Video non hanno cambiato la propria vocazione nel porno soft, ma piuttosto orientato la loro narrazione verso un livello meno formale e non ancorato alle regole della TV generalista. In secondo luogo tutto ciò che si vede in uno degli episodi più controversi della televisione non è paragonabile a un contenuto porno in stile YouPorn. Se si fosse seguito fedelmente il fumetto, allora, il confine tra sensuale e pornografico sarebbe davvero invisibile alla percezione umana e ci troveremmo catapultati in una di quelle piattaforme web vietate ai minori di 18 anni.

Allerta spoiler!

Non avete ancora visto “Herogasm”, oppure non siete fan della serie di Amazon? Non avete nulla da temere perché in questo post non verrà svelato alcun dettaglio sulla trama della serie! Il sesto episodio di “The Boys 3” mostra diversi momenti di nudità e non solo umani, oltre a un gran numero di giocattoli sessuali per lui e per lei. Il linguaggio decisamente spinto ci fa capire che siamo dinnanzi a una maxi orgia tra cattivi e meta-umani, ma non aspettatevi penetrazioni alla luce del sole, falli eretti e gambe spalancate. Non si può certamente pensare di rappresentare un’ammucchiata e non far vedere lato B, seni, peni e quant’altro, ma il confine con il sesso esplicito è lontano anni luce, anche se si vede una scena di amplesso uomo-animale.

Caricatura di sesso e fumetto

Se consideriamo uno spettatore con una vita sessuale acerba e pari a quelle di un eremita, allora quello che si vede in “Herogasm” potrebbe essere considerato come esplicito, ma se si prende come esempio un pubblico consapevole ed emancipato sessualmente, la visione dell’episodio tanto osannato e presumibilmente esplicito è pari all’esperienza che si ha con i momenti di sesso di Scary Movie: una caricatura comicamente trash del sesso, per non parlare del fumetto originale vero e proprio.

Il campionario raccoglie peni allungabili, ma decisamente goffi, vibratori volanti e ghiaccioli a forma di sesso, o momenti orgasmici con getti da estintore. Del resto tutto doveva essere Super, proprio come i protagonisti dell’orgia.

Esplicito sessualmente

Non si può negare che “Herogasm” sia uno dei momenti di televisione più sessualmente espliciti di sempre della TV, ma ricordiamo che siamo sempre all’interno di un contenitore soggetto a regole per i minori e per la tutela delle minoranze. La puntata comunque racconta di un vero e proprio rendez-vous a base di sesso tra più protagonisti e questo già basterebbe a far saltare dalla sedia. Il problema più evidente, però, è che non si percepisce all’interno di tante scene così chiaramente spinte, una sorta di carica sensuale e di eccitazione, neanche per lo spettatore. Il tutto sembra una caricatura esagerata del momento, piuttosto che un momento carico di pathos e tensione emotiva. Del resto per certe cose ci si deve prendere il tempo giusto, altrimenti tutto diventa superficiale, grezzo, rapido e senza emozione. Sarebbe stato meglio puntare l’attenzione su un bacio dato con passione, o su una carezza fatta in un certo modo, piuttosto che su tante frasi e modi di dire scurrili, per non dire volgari. Certo, un’orgia non è mai romantica!