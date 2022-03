Terence Hill sul suo addio a Don Matteo: “Non volevo lasciare”

Dopo una lunghissima attesa, Don Matteo si appresta a tornare in televisione. Quella che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 31 marzo, sarà per Terence Hill la 13esima ma anche ultima stagione di una fiction che in 22 anni ha appassionato milioni di fan.

Come noto, l’attore veneziano sarà presente solo nei primi episodi, successivamente verrà sostituito da Raoul Bova che si calerà nei panni di Don Massimo. L’avvicendamento su cui si parla ormai da mesi, di fatto segnerà una svolta epocale in una serie che sin dal primo episodio andato in onda il 7 gennaio 2000, ha sempre avuto come protagonista la celebre spalla di Bud Spencer.

Negli scorsi mesi, in molti avevano cercato di approfondire le cause di questo chiacchierato passaggio di testimone. Per quanto si era potuto appurare, a pesare erano stati i ritmi di lavoro sul set, decisamente troppo incalzanti per l’attore che in passato ha interpretato l’indimenticabile ruolo del pistolero Trinità. Eppure stando a quanto da lui stesso confessato per mezzo di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, non era sua intenzione lasciare per sempre Don Matteo.

“Avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime, dormivo cinque ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante” ha dichiarato la star al settimanale che proprio quest’anno festeggia 70 anni di attività.

Dal suo punto di vista, si sarebbe potuto adottare un format simile a quanto già visto con Il Commissario Montalbano. Ma la sua proposta di fare quattro film nel corso di un anno non ha convinto la Rai, che per ottimizzare le spese aveva necessità di offrire una serie più lunga. Da qui si è convinto a gettare la spugna. “Al personaggio non avrei potuto dare altro. Tutte le cose hanno un inizio e hanno una fine, ed è giusto così” ha precisato senza rancori. Non a caso ha concluso facendo presente di non escludere un suo ritorno per un cameo nel corso di un’ipotetica futura stagione.