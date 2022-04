Teo Teocoli si racconta a "Belve": la passione per i travestiti e la lite con Celentano

Nella puntata di “Belve” in onda venerdì sera, 22 aprile 2022, in seconda serata su Rai 2, Teo Teocoli è stato ospite del salotto della giornalista Francesca Fagnani. Per la prima volta nella sua carriera, l’attore e comico ha parlato di sé raccontando retroscena inediti e in parte inaspettati riguardanti la sua vita professionale e privata. Notoriamente taciturno e introverso, molto riservato, Teocoli si è aperto anche su tematiche che in precedenza aveva sempre evitato.

Per esempio la lite con Adriano Celentano, che qualche anno fa ha messo fine a un’amicizia durata ben sessant’anni. “Lei mentre stava a Verona chiamava Celentano e lui non rispondeva?”, ha chiesto la Fagnani, riportando i rumors che circolano nell’ambiente dello spettacolo. Teocoli ha confermato: “L’ho chiamato un paio di volte, e da allora non ci siamo più sentiti”.

Teo Teocoli ospite di Francesca Fagnani a “Belve”: “Ero pazzo di Amanda Lear”

Quindi il comico ha spiegato che Celentano avrebbe voluto essere imitato da lui così perfettamente da poter essere sostituito nello spettacolo, in modo che Teocoli potesse presentarsi al posto suo lasciando il pubblico di stucco. Ma a Mediaset pare che questa cosa non piacesse. Celentano se l’è legata al dito e da allora sono cessati tutti i rapporti. Anche quelli con Claudia Mori, che secondo Teo Teocoli è solo “la moglie di”, perché non avrebbe senso senza il marito.

Francesca Fagnani ha poi riportato una vecchia dichiarazione del comico sull’omosessualità. “Ha detto che non ha mai avuto esperienze omosessuali ma ci ha pensato” ha ricordato all’uomo. Teocoli non si è scomposto minimamente e anzi con molta schiettezza ha spiegato che negli anni Settanta c’erano certi travestiti che facevano girare la testa. Tra questi ha nominato Amanda Lear.

“Lei che era la musa di Salvador Dalí e non mi filava, nemmeno di striscio” ha detto ancora, parlando della Lear a tutti gli effetti come se fosse in realtà un uomo. Un pettegolezzo, questo, che circola da decenni, ma che è sempre stato smentito dalla diretta interessata. Come prenderà la cosa la bellissima show-girl?