Temptation Island Vip special, Stefano Bettarini e Nicoletta innamorati più che mai nello studio di Uomini e Donne

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini continuano con la loro storia d’amore anche dopo l’uscita dal reality e oggi, giovedì 11 ottobre 2018, lo hanno dimostrato anche durante la loro partecipazione nello studio di Uomini e Donne per la puntata speciale di Temptation Island Vip. Per loro lo spazio è stato veramente poco in quanto si denotava subito una certa sintonia e l’amore che entrambi provano l’un l’altra.

La stessa Simona Ventura, anche lei ospite del programma di Maria De Filippi, ha voluto complimentarsi con la coppia spendendo delle bellissime parole soprattutto nei confronti di Nicoletta. Soprattutto in questi giorni, ospite di varie trasmissioni, Simona infatti ha ammesso di essere molto contenta che vicino a Stefano ci sia una persona splendida come Nicoletta e di provare per lei molta stima e affetto.

Sempre secondo Simona, Nicoletta si è comportata egregiamente quando la famiglia Bettarini-Ventura purtroppo ha passato un bruttissimo momento a causa dell’aggressione al figlio Niccolò avvenuta, come ben sappiamo, lo scorso luglio. La ragazza oltretutto sembra piacere moltissimo al pubblico ma anche all’opinionista Gianni Sperti che non manca di certo di complimentarsi con lei per la sua dolcezza.

Il pubblico da casa però è rimasto molto sbalordito da una frase molto importante detta proprio dalla Larini nei confronti di Bettarini: la ragazza infatti avrebbe dichiarato: “Io volevo fargli capire che per me lui è l’unico!”. Questo suo complimento infatti ha mandato in visibilio gli utenti del web che subito si sono riversati sui social per fare tantissimi complimenti a Nicoletta.

Lo stesso Bettarini, emozionato e molto innamorato, si è avvicinato alla fidanzata per darle un bacio sulla testa. La ragazza ha concluso raccontando di non essersi voluto avvicinare a nessun tentatore all’interno del villaggio per non dare alcun modo a Stefano di dubire di lei facendogli appunto capire che è solamente lui, l’unico uomo della sua vita.

Stefano ha altresì ammesso di essersi accorto che Nicoletta stava soffrendo molto la lontananza soprattutto perchè entrambi sono abituati a vivere la loro quotidianità sempre insieme. Ora che il reality è finito però i due sono più in sintonia di prima ma soprattutto felici e innamorati.